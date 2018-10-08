В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два самолета

Приземлившийся самолет авиакомпании Икар задел аэробус «Уральских авиалиний», который находился на стоянке. Сообщается, что никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. На борту самолета авиакомпании Икар находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа.