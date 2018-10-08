ЦИК получил документы для регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу о пенсионном возрасте

Центризбирком получил документы для регистрации Федеральной инициативной группы по проведению референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, — рассказала Интерфаксу секретарь ЦИКа Майя Гришина. По ее словам, в среду на заседании комиссии будет объявлено о дальнейшей судьбе этих документов.