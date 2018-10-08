Председатель заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров назначил проверку в отношении городского депутата Сергея Никешина

Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров назначил проверку в отношении городского депутата Сергея Никешина. Как утверждает Трансперанси Интернэшнл, Никешин мог воспользоваться депутатскими полномочиями в интересах своего строительного бизнеса. Трансперанси также обнаружила признаки конфликта интересов у четырех депутатов Ленинградской области.