Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос вызвана в российский МИД в связи с последними обвинениями в адрес России

В МИДе это называют «кампанией по дезинформации». 4 октября министр обороны Нидерландов заявила, что служба военной разведки королевства предотвратила 13 апреля хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия. По версии голландской стороны, к кибератаке причастны четверо россиян. В тот же день их выдворили из страны. Утверждается, что подозреваемые – сотрудники ГРУ.