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12:30, 08 октября 2018

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос вызвана в российский МИД в связи с последними обвинениями в адрес России

В МИДе это называют «кампанией по дезинформации». 4 октября министр обороны Нидерландов заявила, что служба военной разведки королевства предотвратила 13 апреля хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия. По версии голландской стороны, к кибератаке причастны четверо россиян. В тот же день их выдворили из страны. Утверждается, что подозреваемые – сотрудники ГРУ.

Комментарии

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alena01 08 октября 2018 | 12:40

Да какой там шпионаж...
Обычные педерасты...

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