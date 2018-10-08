Первые сугробы появились в Забайкалье

Местами они достигают 20 – 30 сантиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Сегодня утром в Магаданской области температура опустилась до минус 15 градусов.

По прогнозу минус будет в Московской области ближайшей ночью. В Москве завтра обещают небольшое потепление. До конца недели без осадков.