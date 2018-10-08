Первые сугробы появились в Забайкалье
Местами они достигают 20 – 30 сантиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Сегодня утром в Магаданской области температура опустилась до минус 15 градусов.
По прогнозу минус будет в Московской области ближайшей ночью. В Москве завтра обещают небольшое потепление. До конца недели без осадков.
Комментарии2
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vladimirbelarus 08 октября 2018 | 12:24
Суровая зима ждёт и ворованный Крым: https://charter97.org/ru/news/2018/10/8/308192/
То мост полетел, то турбинка ворованная накрылась. Ворованное никому ещё впрок не шло.
skull____ 08 октября 2018 | 12:35
vladimirbelarus: Что тебе плохого русские сделали, а, Володь? Откуда столько ненависти? Просто интересно.