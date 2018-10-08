Знаменитый английский футболист Джон Терри объявил об окончании карьеры игрока...

После того, как Терри отказал Спартаку, появилось множество слухов относительно того, как и где он продолжит карьеру. Говорили и о том, что Астон Вилла, в которой он провел последний сезон, предложила ему больше денег, чем российский клуб, рассуждали о возможности переезда в США, где доигрывают многие английские звезды, однако Терри решил иначе. Он ушел совсем. Сегодня Терри в своем инстаграме поблагодарил товарищей и болельщиков и сказал, что решение связать судьбу с Челси было самым важным в его жизни. Всю свою карьеру, за исключением сезона в Бирмингеме он провел в Челси. Первый контракт Терри подписал в 14 лет. За 23 сезона в системе клуба, он сыграл за Синих больше семисот матчей и оказался причастен ко всем успехам клуба в новую эру, когда Челси приобрел Роман Абрамович.

Пять раз Терри выигрывал с командой Английскую Премьер-Лигу, побеждал в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. 78 раз он выходил на поле в футболке сборной Англии