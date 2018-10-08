Александр Дрыманов может стать фигурантом нового уголовного дела
Бывшего руководителя главного Следственного управления СК по Москве проверяют на причастность еще к ряду преступлений.
Следствие проверяет данные о том, что Александр Дрыманов причастен к незаконному возбуждению уголовных дел и привлечению к уголовной ответственности заведомо невиновных. Согласно материалам СК, есть потерпевшие и свидетели, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сейчас проводится проверка. Бывший руководитель главного Следственного управления СК по Москве фигурант уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. На скамью подсудимых он попал по обвинению в получении крупной суммы от криминального авторитета Захария Калашова, известного в определенных кругах как Шакро Молодой. Деньги он предложил Дрыманову за освобождение другого криминального авторитета Андрея Кочуйкова, сказано в материалах уголовного дела.
Александр Дрыманов находится в СИЗО, суд продлил ему арест до 16 декабря.
Комментарии4
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arye_11 08 октября 2018 | 12:08
Ой, вас умоляю, как-будто не в России живете.
Миллион-другой от нужного человека и невиновного-непричастного терпилу отправить лет на десять на нары, в чем проблема то...?
"Что охраняем. то и имеем"(с)
danko1 08 октября 2018 | 12:10
А когда на бандита Бастрыкина, похищавшего людей и угрожавшего им убийством, заведут уголовные дела?
Его в отставку давно только направить за таких подчиненных надо, которые действуют его методом "сами убивают и сами расследуют".
sadda 08 октября 2018 | 12:12
А Пескова когда проверят на предмет того как он умудряется на зарплату госслужащего жить на уровне олигарха? каким образом на него сыпется такое бабло?
polsan 08 октября 2018 | 12:16
sadda: никогда этого не будет, даже не мечтайте ))