Александр Дрыманов может стать фигурантом нового уголовного дела

Бывшего руководителя главного Следственного управления СК по Москве проверяют на причастность еще к ряду преступлений.

Следствие проверяет данные о том, что Александр Дрыманов причастен к незаконному возбуждению уголовных дел и привлечению к уголовной ответственности заведомо невиновных. Согласно материалам СК, есть потерпевшие и свидетели, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сейчас проводится проверка. Бывший руководитель главного Следственного управления СК по Москве фигурант уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. На скамью подсудимых он попал по обвинению в получении крупной суммы от криминального авторитета Захария Калашова, известного в определенных кругах как Шакро Молодой. Деньги он предложил Дрыманову за освобождение другого криминального авторитета Андрея Кочуйкова, сказано в материалах уголовного дела.

Александр Дрыманов находится в СИЗО, суд продлил ему арест до 16 декабря.