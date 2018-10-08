Посол Нидерландов Рене Джонс-Босс сегодня будет вызвана в МИД России
Это связано с обвинениями Голландии в адрес Москвы. В российском дипломатическом ведомстве эти обвинения назвали компанией о дезинформации.
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Это связано с обвинениями Голландии в адрес Москвы. В российском дипломатическом ведомстве эти обвинения назвали компанией о дезинформации.
Комментарии5
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novirusisch 08 октября 2018 | 12:12
Наверное все-таки не овсех задержанных грушниках голландцы сообщили.
Задержали 10 человек, а сообщили о 4-х. Дезинформация.
А пусть и с этим Си монянша побеседует и они расскажут ей, что на картины великих голландцев ездили полюбопытствовать. Да и на малых тоже.
А она попотеет в прис утствии крепеньких мужичков.
danko1 08 октября 2018 | 12:12
"Вы всё врете" и обычное обвинение тех, кто изобличает преступления.
Ничего нового.
beregov_net 08 октября 2018 | 12:12
Голландцы выслали российских клоунов ещё весной , а посла вызывают только сейчас ) что за тормоза в российском миде
pepetz 08 октября 2018 | 12:40
beregov_net:
Так дошло тока сейчас. Вон кокаин в посольстве Аргентины два года пылился.
ly4_sveta 08 октября 2018 | 12:27
А, все-таки, мощно диктаторы на мировом
уровне используют демократические ценности - право,
законы, суды, уничтожая их на территории своих государств.