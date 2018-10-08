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12:00, 08 октября 2018

Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить

Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Владимиру Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить в Дзержинском райсуде.

Пятнадцать человек задержали накануне в Петербурге. Все они участвовали в различных акциях, приуроченных ко дню рождения Владимира Путина. Так, четверо активистов и сторонников движения «Весна» вышли на улицу Восстания с баннером «Долгих лет тюрьмы». После зажжения файеров их задержали. Также в районе Дворцовой площади полиция забрала в отдел одиннадцать человек. По словам очевидцев, против активистов применяли силу. Как сообщил позже депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, в протоколе, правоохранители причиной задержания указали следующее нарушение: «Вели себя подозрительно, а именно — оглядывались по сторонам, пытаясь не попасть в камеры видеонаблюдения». Отмечу, что трое задержанных — несовершеннолетние. Их отпустили накануне вечером.

Напомним, накануне Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Ранее он подписал указ о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 65.

Комментарии

22

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mag_1 08 октября 2018 | 12:05

да, в 37 году задерживали за разное, но не за то, что оглядывались по сторонам!

kottigr1 08 октября 2018 | 12:08

mag_1: Хорошие и добрые пожелания Путину.. До тюрьмы ведь ещё и дожить нужно.. Присоединяюсь к пожеланиям российского народа !

pattrick 08 октября 2018 | 12:13

Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить...

За что боролись на то и напоролись. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь. Как гласит Золотое правило нравственности - не желай другому того, чего не пожелаешь себе.

polikarpich 08 октября 2018 | 12:23

pattrick: К себе попробуй применить. А то, памятуя многие твои комменты, с тобой должно произойти такое, что и в страшном сне не приснится.

tonight 08 октября 2018 | 12:26

pattrick: Обратите внимание они желали Путину долгих лет жизни между прочим. Долгие годы тюрьмы подразумевается долгие годы жизни. Они не пожелали ему сдохнуть как собака. Вот если б они написали плакат "Путин сдохни сука!" тогда я понимаю можно их привлечь

tonight 08 октября 2018 | 12:38

pattrick: Или Путин боится тюрьмы больше чем смерти?

sasass 08 октября 2018 | 12:07

Де шестерики отражают реальную деятельность президента..

beregov_net 08 октября 2018 | 12:09

Интересно по какой статье их собираются осудить , "долгих лет тюрьмы" на оскорбление не тянет , к тому же на баннере не было имени

zemljanka 08 октября 2018 | 12:11

Дорогу - молодым.
Лилипутиных - на пенсию на каНары.

ss2020 08 октября 2018 | 12:12

уже путиноиды судят за пожелания... кто потом на плюке будет правду думать...!???)))

ss2020 08 октября 2018 | 12:15

а судья из основных профессий: шпиён или... всё таки второе!)))

curious69_ 08 октября 2018 | 12:16

Представляю себе каким БЛАГОРОДНЫМ негодованием наполнены сейчас сердца судейских , прокурорских против жалких отщепенцев от великого российского быдла ( народа) , которые позволили себе покусится на СВЯТОЕ -САКРАЛЬНОСТЬ вождя ВОРОВ..

polikarpich 08 октября 2018 | 12:29

curious69_: Они что-нибудь постараются сейчас им пришить. Пока что максимум - разве что нарушение порядка теми четверыми.

grazschdanin 08 октября 2018 | 12:22

На фото эти, так называемые "активисты", почему то в масках, закрывающих лицо.

vlabumur 08 октября 2018 | 12:23

За что судят непонятно.А ребята молодцы.

alex_sionist 08 октября 2018 | 12:31

vlabumur: Если понятно обычно травят.

l_ustaly 08 октября 2018 | 12:26

Ты не только наш Лидер, Ты Бог нам...
За тобой мы плетём виражи...
Прикажи! За Тебя я подохну...
Только как?
На себе покажи...

spbdweller 08 октября 2018 | 12:30

накануне Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Ранее он подписал указ о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 65.
---------------
Как абсолютно откровенно высказался какой-то московский депутатец: для представителей власти это не обязательно.

beliy_negr 08 октября 2018 | 12:33

Теперь всем кто поставит этой новости лайк, организуют пятерочку. Дабы холопы прониклись!

dimavosko 08 октября 2018 | 12:36

Интересно, что предъявят.
Нарушение правил организации массовых мероприятий?
Экстремизм?
Оскорбление чувств верующих?

ly4_sveta 08 октября 2018 | 12:37

Путин должен знать русскую поговорку -
от сумы и от тюрьмы не зарекайся. У кого не
получилось с сумой, значит, должно получиться
с тюрьмой. Все логично.
Да и возраст уже вышел, с 1 января 2019 года -
греть кости на печке старому параноику, если с
камерой не получится.

alex_sionist 08 октября 2018 | 12:39

Господину президенту срочно нужно принять израильское гражданство я думаю Яша Кедми его усыновит и он как сын еврея сможет сидеть в израильской тюрьме здесь хорошо кормят и не бьют даже арабских террористов и мучеников за веру изнасиловавших своих 3-5 летних племянниц.

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