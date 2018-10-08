Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить
Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Владимиру Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить в Дзержинском райсуде.
Пятнадцать человек задержали накануне в Петербурге. Все они участвовали в различных акциях, приуроченных ко дню рождения Владимира Путина. Так, четверо активистов и сторонников движения «Весна» вышли на улицу Восстания с баннером «Долгих лет тюрьмы». После зажжения файеров их задержали. Также в районе Дворцовой площади полиция забрала в отдел одиннадцать человек. По словам очевидцев, против активистов применяли силу. Как сообщил позже депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, в протоколе, правоохранители причиной задержания указали следующее нарушение: «Вели себя подозрительно, а именно — оглядывались по сторонам, пытаясь не попасть в камеры видеонаблюдения». Отмечу, что трое задержанных — несовершеннолетние. Их отпустили накануне вечером.
Напомним, накануне Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Ранее он подписал указ о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 65.
Комментарии22
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mag_1 08 октября 2018 | 12:05
да, в 37 году задерживали за разное, но не за то, что оглядывались по сторонам!
kottigr1 08 октября 2018 | 12:08
mag_1: Хорошие и добрые пожелания Путину.. До тюрьмы ведь ещё и дожить нужно.. Присоединяюсь к пожеланиям российского народа !
pattrick 08 октября 2018 | 12:13
Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить...
За что боролись на то и напоролись. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь. Как гласит Золотое правило нравственности - не желай другому того, чего не пожелаешь себе.
polikarpich 08 октября 2018 | 12:23
pattrick: К себе попробуй применить. А то, памятуя многие твои комменты, с тобой должно произойти такое, что и в страшном сне не приснится.
tonight 08 октября 2018 | 12:26
pattrick: Обратите внимание они желали Путину долгих лет жизни между прочим. Долгие годы тюрьмы подразумевается долгие годы жизни. Они не пожелали ему сдохнуть как собака. Вот если б они написали плакат "Путин сдохни сука!" тогда я понимаю можно их привлечь
tonight 08 октября 2018 | 12:38
pattrick: Или Путин боится тюрьмы больше чем смерти?
sasass 08 октября 2018 | 12:07
Де шестерики отражают реальную деятельность президента..
beregov_net 08 октября 2018 | 12:09
Интересно по какой статье их собираются осудить , "долгих лет тюрьмы" на оскорбление не тянет , к тому же на баннере не было имени
zemljanka 08 октября 2018 | 12:11
Дорогу - молодым.
Лилипутиных - на пенсию на каНары.
ss2020 08 октября 2018 | 12:12
уже путиноиды судят за пожелания... кто потом на плюке будет правду думать...!???)))
ss2020 08 октября 2018 | 12:15
а судья из основных профессий: шпиён или... всё таки второе!)))
curious69_ 08 октября 2018 | 12:16
Представляю себе каким БЛАГОРОДНЫМ негодованием наполнены сейчас сердца судейских , прокурорских против жалких отщепенцев от великого российского быдла ( народа) , которые позволили себе покусится на СВЯТОЕ -САКРАЛЬНОСТЬ вождя ВОРОВ..
polikarpich 08 октября 2018 | 12:29
curious69_: Они что-нибудь постараются сейчас им пришить. Пока что максимум - разве что нарушение порядка теми четверыми.
grazschdanin 08 октября 2018 | 12:22
На фото эти, так называемые "активисты", почему то в масках, закрывающих лицо.
vlabumur 08 октября 2018 | 12:23
За что судят непонятно.А ребята молодцы.
alex_sionist 08 октября 2018 | 12:31
vlabumur: Если понятно обычно травят.
l_ustaly 08 октября 2018 | 12:26
Ты не только наш Лидер, Ты Бог нам...
За тобой мы плетём виражи...
Прикажи! За Тебя я подохну...
Только как?
На себе покажи...
spbdweller 08 октября 2018 | 12:30
накануне Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Ранее он подписал указ о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 65.
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Как абсолютно откровенно высказался какой-то московский депутатец: для представителей власти это не обязательно.
beliy_negr 08 октября 2018 | 12:33
Теперь всем кто поставит этой новости лайк, организуют пятерочку. Дабы холопы прониклись!
dimavosko 08 октября 2018 | 12:36
Интересно, что предъявят.
Нарушение правил организации массовых мероприятий?
Экстремизм?
Оскорбление чувств верующих?
ly4_sveta 08 октября 2018 | 12:37
Путин должен знать русскую поговорку -
от сумы и от тюрьмы не зарекайся. У кого не
получилось с сумой, значит, должно получиться
с тюрьмой. Все логично.
Да и возраст уже вышел, с 1 января 2019 года -
греть кости на печке старому параноику, если с
камерой не получится.
alex_sionist 08 октября 2018 | 12:39
Господину президенту срочно нужно принять израильское гражданство я думаю Яша Кедми его усыновит и он как сын еврея сможет сидеть в израильской тюрьме здесь хорошо кормят и не бьют даже арабских террористов и мучеников за веру изнасиловавших своих 3-5 летних племянниц.