Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить...

Активистов, задержанных в Петербурге за пожелание Владимиру Путину «Долгих лет тюрьмы», в эти минуты должны начать судить в Дзержинском райсуде.

Пятнадцать человек задержали накануне в Петербурге. Все они участвовали в различных акциях, приуроченных ко дню рождения Владимира Путина. Так, четверо активистов и сторонников движения «Весна» вышли на улицу Восстания с баннером «Долгих лет тюрьмы». После зажжения файеров их задержали. Также в районе Дворцовой площади полиция забрала в отдел одиннадцать человек. По словам очевидцев, против активистов применяли силу. Как сообщил позже депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, в протоколе, правоохранители причиной задержания указали следующее нарушение: «Вели себя подозрительно, а именно — оглядывались по сторонам, пытаясь не попасть в камеры видеонаблюдения». Отмечу, что трое задержанных — несовершеннолетние. Их отпустили накануне вечером.

Напомним, накануне Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Ранее он подписал указ о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 65.