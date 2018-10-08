Арбитражный суд Москвы принял к производству иск к ФБК из-за расследования о поставках продовольствия Росгвардии

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск к Фонду борьбы с коррупцией из-за расследования о поставках продовольствия Росгвардии. В инстанцию обратился крымский мясокомбинат «Дружба народов».

Предприятие, которое фигурировало в расследовании Алексея Навального и его соратников как поставщик продовольствия Росгвардии, намерено защищать свою деловую репутацию. Однако чего именно требуют от ФБК представители «Дружбы народов», юристам фонда пока не известно, написал в своем твиттере руководитель юридического отдела организации Иван Жданов. Зато известно, что Арбитражный суд назначил первое заседание по иску на 13 ноября.

Как говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, продовольствие для всей Росгвардии по всей России должно, согласно секретному распоряжению премьера Дмитрия Медведева, закупаться у одного единственного поставщика — крымского мясокомбината. При этом, как отмечали авторы расследования, предприятие завышало закупочные цены, а качество самих продуктов ухудшалось. В фонде утверждали, что «Дружбой народов» владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД. Также он может быть связан с бизнесменами из окружения Медведева.

Из-за этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального «на дуэль».