Арбитражный суд Москвы принял к производству иск к ФБК из-за расследования о поставках продовольствия Росгвардии
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск к Фонду борьбы с коррупцией из-за расследования о поставках продовольствия Росгвардии. В инстанцию обратился крымский мясокомбинат «Дружба народов».
Предприятие, которое фигурировало в расследовании Алексея Навального и его соратников как поставщик продовольствия Росгвардии, намерено защищать свою деловую репутацию. Однако чего именно требуют от ФБК представители «Дружбы народов», юристам фонда пока не известно, написал в своем твиттере руководитель юридического отдела организации Иван Жданов. Зато известно, что Арбитражный суд назначил первое заседание по иску на 13 ноября.
Как говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, продовольствие для всей Росгвардии по всей России должно, согласно секретному распоряжению премьера Дмитрия Медведева, закупаться у одного единственного поставщика — крымского мясокомбината. При этом, как отмечали авторы расследования, предприятие завышало закупочные цены, а качество самих продуктов ухудшалось. В фонде утверждали, что «Дружбой народов» владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД. Также он может быть связан с бизнесменами из окружения Медведева.
Из-за этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального «на дуэль».
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 12:03
очень СПЕЦИАЛЬНЫЙ мясокомбинат овощами(во ВСЕХ смыслах!) активно занимается ....
djuga 08 октября 2018 | 12:30
johnbmw: очень СПЕЦИАЛЬНЫЙ мясокомбинат
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Разве это может уже кого-то удивить?
Меня удивляет другое - почему иск подан в Арбитражный суд? Юристы, если вы тут есть, поясните - при чем здесь Арбитраж?
ft18 08 октября 2018 | 12:38
djuga: Иски юрлиц о защите деловой репутации это исключительная подсудность арбитражных судов.
leonty 08 октября 2018 | 12:05
"Дружба уродов"
woodworld 08 октября 2018 | 12:07
У воров деловая репутация?
vlabumur 08 октября 2018 | 12:17
согласно секретному распоряжению
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даже немножко подозрительно
doxerom 08 октября 2018 | 12:20
Бывший мусор стал бизнесменом... Больше ничего говорить не надо, все ясно без слов.
gadbatat 08 октября 2018 | 12:20
а как иск звучит? "мешает воровать"?
dwon 08 октября 2018 | 12:21
Закрутились черви.
pepetz 08 октября 2018 | 12:22
Так на дуэли все и должно решится.
Арбитров себе выбирают дуэлянты.
Причём, у каждого свой.
vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 12:23
За честь Мордора, Ситхов и Зорота!
sergo_25_26 08 октября 2018 | 12:24
А кто бы сомневался. Золотов честный фраер. Говорят его не раз видели в перекрестке тарился для всей гвардии.
parasuk_ 08 октября 2018 | 12:31
Лживому плебею навальному предстоит пережить очередную порку на конюшне :)
polikarpich 08 октября 2018 | 12:38
parasuk_: Откуда такая непокобелимая уверенность в честности и непорочности "аристократа" Золотова? Вы за него можете поручиться ЛИЧНО?
Этот генерал-директор лейб-гвардии мусарского полка когда отучился рукавом сопли вытирать?
ft18 08 октября 2018 | 12:36
Обычный диффамационный иск, казалось бы, на первый взгляд. Самое интересное, сто суд обязан будет привлечь Росзолотовгвардию третьим лицом в деле. И тогда начнется самое интересное.