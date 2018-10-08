В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о запрете однополых браков...

В двухдневном голосовании приняли участие лишь 20% избирателей при необходимых по закону 30%.

Речь в голосовании шла об изменении румынской Конституции. Сейчас в документе семья определяется как союзов «супругов» без указания их половой принадлежности. Инициаторы же референдума призывали строго указать, что семья – это союз мужчины и женщины. В поддержку этой идеи неправительственная организация «Коалиция за семью» три года назад собрала 3 млн подписей. Их поддержала и православная церковь. Однако лишь чуть более 3,5 млн человек пришли на участки, отмечает ТАСС. А агентство Reuters пишет, что на провалившееся голосование власти потратили 40 млн долларов. Оппозиция уже обвинила власти в провале референдума. По мнению лидера Национально-либеральной партии Людовика Орбана, правящие социал-демократы присвоили себе идею проведения голосования и скомпрометировали ее. Политик призвал правительство уйти в отставку. В свою очередь, и социал-демократы выразили сожаление провалом референдума, отметив, что он имел очень важное значение для Румынии.

В Румынии однополые браки перестали быть запрещены в 2001 году.