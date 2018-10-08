Начальник штаба сухопутных сил Индии: Индия продолжит сотрудничать с РФ в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций

Индия продолжит сотрудничество с Россией в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават по итогам своего визита в Москву.

Напомним, Москва и Дели подписали многомиллиардный контракт на поставку российских С-400. Индия также заинтересована в покупке российских вертолётов «Камов» и другого вооружения.