Начальник штаба сухопутных сил Индии: Индия продолжит сотрудничать с РФ в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций
Индия продолжит сотрудничество с Россией в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават по итогам своего визита в Москву.
Напомним, Москва и Дели подписали многомиллиардный контракт на поставку российских С-400. Индия также заинтересована в покупке российских вертолётов «Камов» и другого вооружения.
Комментарии6
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pattrick 08 октября 2018 | 11:44
Индия продолжит сотрудничество с Россией в оборонной сфере, несмотря на угрозу санкций со стороны США...
Дональд Трамп объявит бессрочную голодовку?
skull____ 08 октября 2018 | 11:47
Что-то мне кажется, что у Индии проблемы с демократией начинаются...
Пора их бомбить. А то , падлы, удумали забить болт на хотелки светлых эльфов.
vlabumur 08 октября 2018 | 11:50
Им холяву списали и еще раз спишут.Вот они и держатся двумя руками.
polsan 08 октября 2018 | 11:58
vlabumur: Им никогда не списывали долги! )
1. Куба - $31,7 млрд
2. Ирак - $21,5 млрд
3. Африканские страны - более $20 млрд
4. Монголия - $11,1 млрд
5. Афганистан - $11 млрд
6. Северная Корея - $10 млрд
7. Сирия - $9,8 млрд
8. Вьетнам - $9,53 млрд
9. Эфиопия - около $6 млрд
10. Алжир - $4,7 млрд
Да и то это были долги в основном перед СССР и получить их уже было всё равно не возможно, поэтому и списали )
yakutt86 08 октября 2018 | 12:12
Большого заокеанского брата - по бороде? Ярко, мощно, изящно!
sasass 08 октября 2018 | 12:12
Контракт - это не поставка , это писанина на воде вилами...)))