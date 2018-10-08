Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что выполнил уже 95 наказов москвичей, собранных во время избирательной кампании
В частности, рассказал мэр, жители многих районов просили открыть у них велопрокат. И сейчас он заработал в районах Бескудниково, Зябликово, Восточное Дегугино и Орехово-Борисово Северной. Десятки просьб касались изменений автобусных маршрутов и переноса остановок общественного транспорта. Ещё одной горячей темой было открытие в поликлиниках дополнительных кабинетов узких специалистов.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 11:38
Главное для него - мгновенно и точно выполнять наказы москвичей-кремлежителей.
danko1 08 октября 2018 | 11:42
mikhail_spb_: Сначала из поликлиник удалили всех узких специалистов, а теперь это Собянин называет дополнительным введением, а не исправлением кое-где, а не повсеместно, данного своего преступления.
zemljanka 08 октября 2018 | 11:49
Москвичи аплодируют.
nuvseunasok 08 октября 2018 | 11:41
Идиотское слово "наказы". Пережиток совка. Лживое слово по своей сути - таковы лично мои ассоциации. Не навязываю. делюсь. Выполнил "наказы" - больше делать нечего...
vlabumur 08 октября 2018 | 11:42
Слышали мы эту фигню.
Планы партии - планы народа!
Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!
kochar 08 октября 2018 | 11:42
У меня всего один наказ как москвича:
-Оставьте Москву в покое!
zhrv 08 октября 2018 | 11:43
- "Сергей Собянин сообщает, что выполнил уже 95 наказов москвичей, собранных во время избирательной кампании"
Значит ли это, что 95% бордюров заменено?
woodworld 08 октября 2018 | 12:21
У этого тоже видать крышак поехал. Нельзя вечно властвовать.
vladimirbelarus 08 октября 2018 | 12:22
Да-да, именно велопрокат - мечта всех москвичей. Именно его и недоставало, а так - ну всё уже есть, всем пресытились.
alena01 08 октября 2018 | 12:37
Осталось исполнить главный наказ - убраться к чертовой матери...