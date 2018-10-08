Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что выполнил уже 95 наказов москвичей, собранных во время избирательной кампании

В частности, рассказал мэр, жители многих районов просили открыть у них велопрокат. И сейчас он заработал в районах Бескудниково, Зябликово, Восточное Дегугино и Орехово-Борисово Северной. Десятки просьб касались изменений автобусных маршрутов и переноса остановок общественного транспорта. Ещё одной горячей темой было открытие в поликлиниках дополнительных кабинетов узких специалистов.