Иск мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному принят к производству
Его начнут рассматривать 13 ноября, пишет в Твиттере Иван Жданов, юрист Фонда борьбы с коррупцией. Это предприятие фигурировало в расследовании ФБК о поставках продовольствия Росгвардии. Исковое заявление мясокомбината было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября.
Комментарии33
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mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 11:34
Странно, что мясокомбинат "дружба народов с животными" занимался поставками овощей нацгвардейцам.
danko1 08 октября 2018 | 11:38
mikhail_spb_: Интересно, что явилось причиной иска: нарушение тайны сделки или прямое указание Золотова?
Нол судить будут хахалевы по указанию Кремля.
pattrick 08 октября 2018 | 11:41
Иск мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному принят к производству...
Ещё тридцать суток в бомжатнике?
ivfn 08 октября 2018 | 11:51
pattrick:
Одна Юлия Борисовна не печалится. ,два охранника всегда под рукой.
pattrick 08 октября 2018 | 11:57
ivfn:
Судя по фигуре Алексея Анатольевича, по его широким бёдрам и большим буферам, для птицеголовой Юлии Навальной нет большой разницы - в обезьяннике этот тюфяк или рядом на кровати.
sim202_ 08 октября 2018 | 12:00
pattrick:
А вот и патрикей всплыл.
Мы уж думали - захлебнулся в гуще...
Не, ОНО всегда всплывает!
uralruss 08 октября 2018 | 11:58
pattrick: От тюрьмы и сумы гов.оеды пусть не зарекаются.
zemljanka 08 октября 2018 | 11:43
Не расследуют. Преследуют.
plidurok Андрей Филимонов 08 октября 2018 | 11:58
danko1: mikhail_spb_: Можно было бы отнестись к этому иску серьезно, если бы Навальный назвался вегетарианцем.
rico777 08 октября 2018 | 11:57
mikhail_spb_: Когда Лехе срок накинут, ему этот факт смешным не покажется!) А ты можешь смеяться!
timwlad91 08 октября 2018 | 12:34
Вчера господин соловьёв на канале Россия на своей передаче тоже передёргиванием и подтасовками всеми силами старался навязать России геноцид против украинцев всяческими оговорками и подтасовками.
Евреи через революцию образовав политические еврейские сионистки рабочие партии на деньги англосаксов начали истреблять славянское православие в Восточной Европе устроили геноцид православным славянам как индейцам в США.
Главный Иудейский раввин России тоже вопит, что мол противостоять это только усугубит положение в мире.
Слыхали в России это в 1990тых. Слушались евреев не противостоять террору пока евреев в Москве не взорвали.
А Евреи уже открыто угрожают начать религиозную войну в Европе чтобы истребить славянское православие.И для этого евреям надо дискриминировать Православие и Российскую государственную систему.
Брюссель тоже уже вопит по просьбе евреев о якобы нарушении прав убийц террористов.
Господин Соловьёв с другими евреями вчера жопу рвали на своей передаче на канале Россия 1,что мол пойманный за руку с рюкзаком взрывчатки и детонаторами при укладки взрывчатки чтобы взорвать ,но не убивший значит,то не виновен.
Аж позеленели два еврея от злобы когда им на нос навешали этим евреям,что мол Сталин во главе государства стал только в 1934 году и отношения к голодомору никакого не имеет.к голодомору имеет отношение Царское Правительство и Временное правительство которые не остановили войну и тем самым загоняя крестьян в армию уничтожили продовольственную базу в стране.
Революция еврейских большевиков добила сельское хозяйство в России и потому евреи большевики грабили все ценности покупая продовольствие за рубежом.
Не могло нищее государство отправлять вагонами пшеницу в США,как вопил господин жид Жириновский ,так как пшеницы не было в России.
Так ,что никакие передёргивание не спасут алчных российских жидов ,один хрен истребят как быдло алчное.
Всегда так было.
vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 11:35
Мясокомбинат имени генерал-дуэлянта Золотова хочет сделать из Навального "сочную отбивную?"
kara 08 октября 2018 | 11:35
пора Алеше деньги собирать на штраф
kochar 08 октября 2018 | 11:40
kara: К гадалке не ходи,а признают виновным в клевете.
pedrobutylkovich 08 октября 2018 | 11:44
kara: Хомячки скинутся...
ura_123 08 октября 2018 | 11:44
kara: А потом минфин будет собирать на выплату Алёше,как уже неоднократно бывало))))
kara 08 октября 2018 | 11:56
ura_123: конечно придется! если ЕСПЧ не независимый суд, то придется.
vserg 08 октября 2018 | 11:39
Зря это они: сейчас Алексей еще что-нибудь накопает коррупционненькое, будет громко!
ura_123 08 октября 2018 | 11:42
И шо они хочут? Опровержений качества продукции или закупочных цен сырья?
Всплывут те самые циферки госконтрактов,которые будут разительно отличаться от среднерыночных))))
timbuktu 08 октября 2018 | 11:43
кто-нить из присутствующих сомневается, кто по версии суда окажется неправ?
parasuk_ 08 октября 2018 | 11:46
Опять навального будут за брехню наказывать, а тупые хмячки станут в очередь зализывать священную поротою задницу своего хозяина
sagen 08 октября 2018 | 11:58
parasuk_: А вот это неизвестно. Власть настолько регулярно обскакивается в своих делах, что не исключено, что оботрутся и здесь. Эта камарилья уже порядком надоела народу, да и с арифметикой не поспоришь. Вполне вероятно, что это вам урежут пайку да и выпорят кое-кого из холопов "на конюшне", плохо обслуживаете хозяев.
vlabumur 08 октября 2018 | 11:47
мясокомбинат «Дружба народов»
++++++++++++++++++++++++++++++
Символично.
len56 08 октября 2018 | 11:51
vlabumur: Лучше: "Кремлёвская дружба"
plidurok Андрей Филимонов 08 октября 2018 | 12:01
vlabumur: похоже на второе название Российской Федерации
sadda 08 октября 2018 | 11:51
Ну кто бы сомневался в решении путинского суда....приказ ему уже отдан.
zhrv 08 октября 2018 | 11:51
- "принят к производству"
А судебное разбирательство, как и вызов на дуэль, состоится во время очередной "посадки" Алексея?
michael_zagorsk 08 октября 2018 | 12:05
zhrv: А судебное разбирательство, как и вызов на дуэль
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Как я помню, Анастас Иванович Микоян создал Останскинский мясокомбинат. И он же, издал обалденную книгу с картинками "О вкусной и здоровой пище". Микоян - от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Леса кировского не хватило Басманному, Теперь, оказывается, Лёша Навальный виноват, я про капусту втридорога. Если кто-то помнит, рязанские элктрички в Москву, длинное, зелёноё. Я жил в Москве, не жаловался. 12 ГЛАВК.
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 11:56
Нужно предъявить годовой иск с годовым оборотом, чтобы мразь навальная головой думала, а не своей засранной жопой.
sim202_ 08 октября 2018 | 11:58
Какая оперативность!
Жуликов бы так ловили!
bond000007 08 октября 2018 | 11:59
Иск мясокомбината «Дружба народов»!!!! Какое символичное название! Вся наша страна, это сплошной мясокомбинат по переработке народонаселения в овощи.
sasass 08 октября 2018 | 12:20
Раз Золотогвардеец хочет съесть сочную отбивную из навального - он ее получит через суд и мясокомбинат....)))
dimavosko 08 октября 2018 | 12:23
Интересно, что инкриминируют?
Материалы в расследовании взяты из открытых источников. В чем криминал углядели?