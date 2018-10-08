Иск мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному принят к производству...

Его начнут рассматривать 13 ноября, пишет в Твиттере Иван Жданов, юрист Фонда борьбы с коррупцией. Это предприятие фигурировало в расследовании ФБК о поставках продовольствия Росгвардии. Исковое заявление мясокомбината было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября.