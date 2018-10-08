Z Архив новостей новости
5 33 6 3907
11:30, 08 октября 2018

Иск мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному принят к производству

Его начнут рассматривать 13 ноября, пишет в Твиттере Иван Жданов, юрист Фонда борьбы с коррупцией. Это предприятие фигурировало в расследовании ФБК о поставках продовольствия Росгвардии. Исковое заявление мясокомбината было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 11:34


Странно, что мясокомбинат "дружба народов с животными" занимался поставками овощей нацгвардейцам.

danko1 08 октября 2018 | 11:38

mikhail_spb_: Интересно, что явилось причиной иска: нарушение тайны сделки или прямое указание Золотова?
Нол судить будут хахалевы по указанию Кремля.

pattrick 08 октября 2018 | 11:41

Иск мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному принят к производству...

Ещё тридцать суток в бомжатнике?

ivfn 08 октября 2018 | 11:51

pattrick:
Одна Юлия Борисовна не печалится. ,два охранника всегда под рукой.

pattrick 08 октября 2018 | 11:57

ivfn:

Судя по фигуре Алексея Анатольевича, по его широким бёдрам и большим буферам, для птицеголовой Юлии Навальной нет большой разницы - в обезьяннике этот тюфяк или рядом на кровати.

sim202_ 08 октября 2018 | 12:00

pattrick:

А вот и патрикей всплыл.
Мы уж думали - захлебнулся в гуще...
Не, ОНО всегда всплывает!

uralruss 08 октября 2018 | 11:58

pattrick: От тюрьмы и сумы гов.оеды пусть не зарекаются.

zemljanka 08 октября 2018 | 11:43

Не расследуют. Преследуют.

plidurok Андрей Филимонов 08 октября 2018 | 11:58

danko1: mikhail_spb_: Можно было бы отнестись к этому иску серьезно, если бы Навальный назвался вегетарианцем.

rico777 08 октября 2018 | 11:57

mikhail_spb_: Когда Лехе срок накинут, ему этот факт смешным не покажется!) А ты можешь смеяться!

timwlad91 08 октября 2018 | 12:34


Вчера господин соловьёв на канале Россия на своей передаче тоже передёргиванием и подтасовками всеми силами старался навязать России геноцид против украинцев всяческими оговорками и подтасовками.

Евреи через революцию образовав политические еврейские сионистки рабочие партии на деньги англосаксов начали истреблять славянское православие в Восточной Европе устроили геноцид православным славянам как индейцам в США.
Главный Иудейский раввин России тоже вопит, что мол противостоять это только усугубит положение в мире.
Слыхали в России это в 1990тых. Слушались евреев не противостоять террору пока евреев в Москве не взорвали.
А Евреи уже открыто угрожают начать религиозную войну в Европе чтобы истребить славянское православие.И для этого евреям надо дискриминировать Православие и Российскую государственную систему.
Брюссель тоже уже вопит по просьбе евреев о якобы нарушении прав убийц террористов.
Господин Соловьёв с другими евреями вчера жопу рвали на своей передаче на канале Россия 1,что мол пойманный за руку с рюкзаком взрывчатки и детонаторами при укладки взрывчатки чтобы взорвать ,но не убивший значит,то не виновен.
Аж позеленели два еврея от злобы когда им на нос навешали этим евреям,что мол Сталин во главе государства стал только в 1934 году и отношения к голодомору никакого не имеет.к голодомору имеет отношение Царское Правительство и Временное правительство которые не остановили войну и тем самым загоняя крестьян в армию уничтожили продовольственную базу в стране.
Революция еврейских большевиков добила сельское хозяйство в России и потому евреи большевики грабили все ценности покупая продовольствие за рубежом.
Не могло нищее государство отправлять вагонами пшеницу в США,как вопил господин жид Жириновский ,так как пшеницы не было в России.
Так ,что никакие передёргивание не спасут алчных российских жидов ,один хрен истребят как быдло алчное.
Всегда так было.

vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 11:35

Мясокомбинат имени генерал-дуэлянта Золотова хочет сделать из Навального "сочную отбивную?"

kara 08 октября 2018 | 11:35

пора Алеше деньги собирать на штраф

kochar 08 октября 2018 | 11:40

kara: К гадалке не ходи,а признают виновным в клевете.

pedrobutylkovich 08 октября 2018 | 11:44

kara: Хомячки скинутся...

ura_123 08 октября 2018 | 11:44

kara: А потом минфин будет собирать на выплату Алёше,как уже неоднократно бывало))))

kara 08 октября 2018 | 11:56

ura_123: конечно придется! если ЕСПЧ не независимый суд, то придется.

(комментарий скрыт)

vserg 08 октября 2018 | 11:39

Зря это они: сейчас Алексей еще что-нибудь накопает коррупционненькое, будет громко!

(комментарий скрыт)

ura_123 08 октября 2018 | 11:42

И шо они хочут? Опровержений качества продукции или закупочных цен сырья?
Всплывут те самые циферки госконтрактов,которые будут разительно отличаться от среднерыночных))))

timbuktu 08 октября 2018 | 11:43

кто-нить из присутствующих сомневается, кто по версии суда окажется неправ?

parasuk_ 08 октября 2018 | 11:46

Опять навального будут за брехню наказывать, а тупые хмячки станут в очередь зализывать священную поротою задницу своего хозяина

sagen 08 октября 2018 | 11:58

parasuk_: А вот это неизвестно. Власть настолько регулярно обскакивается в своих делах, что не исключено, что оботрутся и здесь. Эта камарилья уже порядком надоела народу, да и с арифметикой не поспоришь. Вполне вероятно, что это вам урежут пайку да и выпорят кое-кого из холопов "на конюшне", плохо обслуживаете хозяев.

vlabumur 08 октября 2018 | 11:47

мясокомбинат «Дружба народов»
++++++++++++++++++++++++++++++

Символично.

len56 08 октября 2018 | 11:51

vlabumur: Лучше: "Кремлёвская дружба"

plidurok Андрей Филимонов 08 октября 2018 | 12:01

vlabumur: похоже на второе название Российской Федерации

sadda 08 октября 2018 | 11:51

Ну кто бы сомневался в решении путинского суда....приказ ему уже отдан.

zhrv 08 октября 2018 | 11:51

- "принят к производству"

А судебное разбирательство, как и вызов на дуэль, состоится во время очередной "посадки" Алексея?

michael_zagorsk 08 октября 2018 | 12:05

zhrv: А судебное разбирательство, как и вызов на дуэль
--------------------------------------------------
Как я помню, Анастас Иванович Микоян создал Останскинский мясокомбинат. И он же, издал обалденную книгу с картинками "О вкусной и здоровой пище". Микоян - от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Леса кировского не хватило Басманному, Теперь, оказывается, Лёша Навальный виноват, я про капусту втридорога. Если кто-то помнит, рязанские элктрички в Москву, длинное, зелёноё. Я жил в Москве, не жаловался. 12 ГЛАВК.

venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 11:56

Нужно предъявить годовой иск с годовым оборотом, чтобы мразь навальная головой думала, а не своей засранной жопой.

sim202_ 08 октября 2018 | 11:58

Какая оперативность!
Жуликов бы так ловили!

bond000007 08 октября 2018 | 11:59

Иск мясокомбината «Дружба народов»!!!! Какое символичное название! Вся наша страна, это сплошной мясокомбинат по переработке народонаселения в овощи.

sasass 08 октября 2018 | 12:20

Раз Золотогвардеец хочет съесть сочную отбивную из навального - он ее получит через суд и мясокомбинат....)))

dimavosko 08 октября 2018 | 12:23

Интересно, что инкриминируют?
Материалы в расследовании взяты из открытых источников. В чем криминал углядели?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 466 6 7785 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 7335 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 498 6 48590 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 128 6 13073 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 109 6 11530 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 151 6 15869 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 82 6 8767 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 67 6 7710 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 334 6 42713 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 115 6 14873 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12191 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15165 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6506 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 44 6 6052 05.10
Блоги

Лев Тимофеев: Страшное предсказание Увы, мы не можем ни остановить гибридную войну на Донбасе, ни вернуть Крым. Но мы, признавая свою неспособность повлиять на ход событий, должны понимать, что это не освобождает нас от ответственности…

5 85 6 11838 09:10
Kрф, украина, общество, события
Интервью Персонально ваш

Игорь Свинаренко гость: Игорь Свинаренко журналист

Я думаю, что версия о том, что это Пригожин заказчик, она очень почетна для Бабченко, безусловно…

5 38 6 11514 01.10
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kвласть, мнения, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

New York Post: США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски В частности, речь идёт об особняках в Нью-Йоркском районе Верхний Ист-сайд и Вашингтоне…

5 53 6 17195
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 157336 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 111 6 17516 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 283 6 258457 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 192 6 114732 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7326020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3691243

Сегодня в эфире