Коннор Макгрегор надеется на реванш после поражения от Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор надеется на реванш после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор написал в своем твиттере, что удар был хорош, но он ждет реванша, хотя его команда сделала все, для того, чтобы отбить желание иметь с ней дело. Хабиб Нурмагомедов, победивший соперника в четвертом раунде пока не получил ни чемпионский пояс, ни гонорар, поскольку выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку с представителями команды соперника. В дело вмешалась полиция. Менеджер Хабиба Али Абдельазиз извинился перед атлетической комиссией штата Невада и поблагодарил полицейских за профессионализм. Отец Нурмагомедова Абдулманап пообещал применить по отношению к сыну санкции даже более жесткие чем могут последовать от UFC — организаторов этого боя. Пока он не может сказать, когда сын вернется на родину, в Дагестан. По его словам финансовые вопросы еще не решены.

По контракту Нурмагомедов должен получить 2 миллиона долларов, но сумма заморожена до окончания расследования.