Коннор Макгрегор надеется на реванш после поражения от Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор надеется на реванш после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор написал в своем твиттере, что удар был хорош, но он ждет реванша, хотя его команда сделала все, для того, чтобы отбить желание иметь с ней дело. Хабиб Нурмагомедов, победивший соперника в четвертом раунде пока не получил ни чемпионский пояс, ни гонорар, поскольку выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку с представителями команды соперника. В дело вмешалась полиция. Менеджер Хабиба Али Абдельазиз извинился перед атлетической комиссией штата Невада и поблагодарил полицейских за профессионализм. Отец Нурмагомедова Абдулманап пообещал применить по отношению к сыну санкции даже более жесткие чем могут последовать от UFC — организаторов этого боя. Пока он не может сказать, когда сын вернется на родину, в Дагестан. По его словам финансовые вопросы еще не решены.
По контракту Нурмагомедов должен получить 2 миллиона долларов, но сумма заморожена до окончания расследования.
Комментарии12
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skull____ 08 октября 2018 | 11:10
Конор, тебе, чтобы против Нурмагомедова достойно выглядеть, нужно тренироваться день и ночь, а не языком трепать и вискарь жрать.
Хотя реванш еще больше бабла соберет.
pattrick 08 октября 2018 | 11:20
Отец Нурмагомедова Абдулманап пообещал применить по отношению к сыну санкции даже более жесткие чем могут последовать от UFC — организаторов этого боя...
За два бакинских ляма, которые Хабиб потерял на пустом месте?
karachenkov1 08 октября 2018 | 11:57
дорогой Конор! за 10 миллионов я смогу уговорить Хабиба на реваншный бой
abu_vgrobu 08 октября 2018 | 11:10
Никакого реванша не будет. Хабиб выиграл безоговорочно и досрочно. Он может состояться только из-за финансовой составляющей, но не думаю, что Нурмагомедову нужны эти деньги. Смысл в нём был бы в том случае, если бы бой закончился судейским решением. Конор — уже пройденный этап, россиянин поставил в этом противостоянии большую, жирную точку.
skull____ 08 октября 2018 | 11:19
abu_vgrobu: Согласен. Спортивной составляющей там не осталось, только бабло.
ihtamnet 08 октября 2018 | 11:20
abu_vgrobu: Какой смысл отказываться? Прекрасная возможность напинать Конору подсрачников ещё разок. Вот тогда действительно будет поставлена жирная точка, если выиграет конечно.
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noxepy_88 08 октября 2018 | 11:13
Конечно, все будет. Шоу маст гоу он.
grazschdanin 08 октября 2018 | 11:17
Макгрегор написал в своем твиттере, что удар был хорош, но он ждет реванша, хотя его команда сделала все, для того, чтобы отбить желание иметь с ней дело.
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И не только с его командой - он и сам оказался не на высоте.
kochar 08 октября 2018 | 11:28
Посмотрел я этот бой. Этот петух проиграл вчистую по всем показателям.
Опять на публику будет играть и повышать ставки,только лохов поставить на него вряд ли найдутся.
Я бы посоветовал ему заниматься только дзю до в течении года и тогда попробовать противостоять джигиту. Неужели этого не смогли понять вся его свора.Он же уже удушающим проигрывал.
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 12:01
Видать американская публика предъявила конору, что недостаточно обосрал он свои трюселя! Надо Хабибу пойти навстречу американской публике!
vsokolov 08 октября 2018 | 12:24
Свинья. Пользуется тем, что настоящий кавказец не может не набить морду тому, кто его оскорбляет. Это на Западе вместо чести и совести суд и адвокаты. Но не на Кавказе.