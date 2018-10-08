Бессрочная акция протеста в столице Ингушетии сегодня продолжилась
Активисты требуют отменить договор об обмене территории с Чечней.
Напомним, согласно договору, Чечне отойдет часть Сунженского района Ингушетии в обмен на другую территорию.
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Активисты требуют отменить договор об обмене территории с Чечней.
Напомним, согласно договору, Чечне отойдет часть Сунженского района Ингушетии в обмен на другую территорию.
Комментарии4
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yulya_cikina26 08 октября 2018 | 11:10
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pattrick 08 октября 2018 | 11:13
Бессрочная акция протеста в столице Ингушетии сегодня продолжилась...
Такая же бессрочная, как голодовка великого режиссёра, украинца Олега Сенцова?
rus4ca 08 октября 2018 | 12:09
pattrick: бессрочная это значит до полный победы.
это значит до полной победы большевизма (народа) над царизмом (путинский спрут).
len56 08 октября 2018 | 11:54
Русские могут только покорно лизать сапоги о одобрять единогласно...
Это духовность такая-трусливая и подлая....
А ингушам-респект...Их,в отличие от русских,можно назвать НАРОДОМ!