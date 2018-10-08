Источник: Дрыманов может стать фигурантом дела о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности

Бывший руководитель Московского Управления СК Александр Дрыманов может стать фигурантом дела о незаконном привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информация о том, что Дрыманов был причастен к незаконному возбуждению уголовных дел, сейчас проверяется. Есть потерпевшие и свидетели, подчеркнул источник. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Сейчас Дрыманов находится под стражей по обвинению в получении взяток.