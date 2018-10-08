Олег Дерипаска остался без американских активов

Власти США заморозили их в рамках действующих в отношении российского бизнесмена санкций.

Среди объектов недвижимости, на которые распространяется заморозка, оказались большие особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке. Один из них находится на Манхэттене, рядом с центральным парком, пишет газета The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США. По данным издания, этот пятиэтажный таунхаус Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 миллиона долларов. Данных о вашингтонском доме газета не приводит. Кроме того, как сказал собеседник издания, федеральные власти также ведут переговоры с бизнесменом об отказе от активов в Европе, на которые тоже могут распространиться санкции.

Несмотря на арест недвижимости, Дерипаска договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого российского олигарха Романа Абрамовича, говорится в статье. Как отмечается, Дарья Жукова дружит с дочерью президента США Иванкой Трамп, и они с Абрамовичем часто проводили время вместе с Иванкой и ее супругом Джаредом Кушнером. Представитель Дерипаски от комментариев отказался.

Санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, в том числе «Русала», были введены в начале апреля. Американские чиновники полагают, что Дерипаска связан с «лидерами российской мафии», а также близок к Кремлю.