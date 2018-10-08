Спортивный Арбитражный суд снял временную дисквалификацию с российской бобслеистки Надежды Сергеевой
Во время Олимпийских Игр в Пхёнчхане допинг проба Сергеевой оказалась положительной. Теперь Сергеева снова сможет участвовать в соревнованиях, сообщает сайт Insidethegames.
Комментарии2
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zemljanka 08 октября 2018 | 10:41
Удачных стартов Надежде.
yulya_cikina26 08 октября 2018 | 11:04
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