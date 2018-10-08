РЖД отказалась финансировать мост на Сахалин

Эти расходы не указаны в обновлённой инвестпрограмме монополии на 2018 – 2025 годы, пишет газета «Ведомости». По сведениям издания. Компания готова выделить лишь 3,5 миллиарда рублей для подготовки технико-экономического обоснования. Остальные 536 миллиардов должны предоставить инвесторы.