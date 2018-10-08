РЖД отказалась финансировать мост на Сахалин
Эти расходы не указаны в обновлённой инвестпрограмме монополии на 2018 – 2025 годы, пишет газета «Ведомости». По сведениям издания. Компания готова выделить лишь 3,5 миллиарда рублей для подготовки технико-экономического обоснования. Остальные 536 миллиардов должны предоставить инвесторы.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 10:40
В качестве "инвесторов" выступят российские пенсионеры, учителя и медработники.
luger_max_otto 08 октября 2018 | 10:51
Лучше бы эту хрень не строить... Нормально организованное морское сообщение обойдется дешевле.
sergirusso 08 октября 2018 | 10:40
Компания готова выделить лишь 3,5 миллиарда рублей для подготовки технико-экономического обоснования. Остальные 536 миллиардов должны предоставить инвесторы. Кто эти инвесторы? Недопенсионеры?
kindman_a 08 октября 2018 | 10:40
РЖД начала задумываться о своих денежках и о подорожании из-за этого моста всех билетов на любые поезда?
Похвально, лучше поздно чем никогда.
echo_shar 08 октября 2018 | 10:42
Мост нужен!
snikkersnepper 08 октября 2018 | 10:50
echo_shar:
Мост нужен в связке с мостом на Хоккайдо. Тогда это вообще ураган будет - экспресс Токио-Париж.
Один Сахалин таких потоков не обеспечит. Там и население и грузооборот в 5 раз меньше, чем в Крыму (с мостом в Якутск та же проблема). Поэтому очертя голову никто в него не полезет. Будут считать и смотреть до последнего.
А РЖД и так есть чем занятся. Уже вовсю раскручивается подготовка к строительству СШХ и моста у Салехарда. Там отдача гораздо больше, а хайпа заметно меньше. Почему и единственное упоминание на ЭМ из-за того, что там колония, где Сенцов сидит.
timbuktu 08 октября 2018 | 10:44
сахалину не повезло: он воссоединился слишком рано ))
lager23 08 октября 2018 | 10:46
Этот мост никому не нужен, но Путен брякнул сдуру эту "гениальную идею" теперь все кремляди чешут репу как выкрутится и не обидеть злопамятного плешегнома, денег-то нет!
sbk 08 октября 2018 | 10:57
Патриотизму маловато.
sasass 08 октября 2018 | 11:05
Через Беринговый пролив надо строит и с Аляски попрет кислород - которого нет на Чукотке и в Восточной Сибири...