ЕС: Россия нарушила нормы международного права, отказавшись предоставить надлежащее лечение Сенцову во время голодовки

Россия нарушила нормы международного права, отказавшись предоставить надлежащее лечение осуждённому украинскому режиссёру Олегу Сенцову во время его голодовки, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы. Евросоюз считает, что дело Сенцова является нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключённых из российских тюрем. Спустя 145 дней режиссёр объявил о выходе из голодовки в связи с критическим состоянием здоровья, а также угрозой принудительного кормления.