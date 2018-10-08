Z Архив новостей новости
5 9 6 936
10:31, 08 октября 2018

ЕС: Россия нарушила нормы международного права, отказавшись предоставить надлежащее лечение Сенцову во время голодовки

Россия нарушила нормы международного права, отказавшись предоставить надлежащее лечение осуждённому украинскому режиссёру Олегу Сенцову во время его голодовки, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы. Евросоюз считает, что дело Сенцова является нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключённых из российских тюрем. Спустя 145 дней режиссёр объявил о выходе из голодовки в связи с критическим состоянием здоровья, а также угрозой принудительного кормления.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ukretotakoividskota 08 октября 2018 | 10:37

нах ему лечение, это существо 150 дней голодал и не помер, больные так не могут.

mamiluk 08 октября 2018 | 10:57

ukretotakoividskota:слишком длинно портянка(по поводу ника)...нужно было написать короче: что ты просто подлец...а ты что хотел, чтобы он "помер"...человеконенавистник или просто садист?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

parasuk_ 08 октября 2018 | 10:41

Зачем предоставлять лечение индивидууму который собрался умереть?

sg104 08 октября 2018 | 10:47

Это говорят те самые ивропейские ублюдки, которые умертвили Милошевича, не оказав тому надлежащую медицинскую помощь? Лживые подонки! Тут кстати глава Наты отличился намедни. Сказал сербам что им бомбили для их же блага, для защиты от их руководства. Почти две тысячи человек правда не переили эту помощь, но это мелочи. А осужденный за терроризм в России - это конечно же политзаключенный. Надо так же называть тех, кто в Ивропке кишки местным жителям на асфальт выпускает. Политзаклеченные, кули..

blackshard77 08 октября 2018 | 10:55

sg104: кстати как там поживает самый известный европейский полит-заключённый Брейвик?(

abu_vgrobu 08 октября 2018 | 10:50

Пусть эта падаль отправляется работать. И без того целых полгода хернёй страдал. Лечение ему.. Херение.. По сраке ввалить сапогом и бегом на промзону..

vlabumur 08 октября 2018 | 10:50

Россия и право близко не стояли.

(комментарий скрыт)

testmeter 08 октября 2018 | 10:55

Эк портянки выстроились в ряд

skull____ 08 октября 2018 | 11:04

А лечить то отчего? Он что болел?
Или они имели в виду, что все светилы медицины должны были возле него находиться во время его добровольной голодовки?)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 466 6 7748 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 7307 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 497 6 48366 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 128 6 12850 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 77 6 8003 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 151 6 15862 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 108 6 11505 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 67 6 7671 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Интервью Интервью

Андрей Пионтковский гость: Андрей Пионтковский публицист

Главное – это убежденность руководства, что в столкновении с Западом мы можем поднять ставки. Например, Скрипалей зачем нужно было травить? Это проявление одной и той же ментальности, дурацкой убежденности, что у нас есть НЕЧТО…

5 198 6 62338 01.10
#слушать 41:34 8читать $скачать 9.5 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 301 6 38467 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 115 6 14771 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12181 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15143 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6504 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 44 6 6032 05.10
Интервью Персонально ваш

Игорь Свинаренко гость: Игорь Свинаренко журналист

Я думаю, что версия о том, что это Пригожин заказчик, она очень почетна для Бабченко, безусловно…

5 38 6 11504 01.10
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kвласть, мнения, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова Ее тело было обнаружено в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью 30-летнюю женщину жестоко избили и изнасиловали…

5 4 6 14610
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 156533 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 111 6 17168 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 283 6 251230 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 189 6 108954 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7325751
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3691137

Сегодня в эфире