ЕС: Россия нарушила нормы международного права, отказавшись предоставить надлежащее лечение Сенцову во время голодовки
Россия нарушила нормы международного права, отказавшись предоставить надлежащее лечение осуждённому украинскому режиссёру Олегу Сенцову во время его голодовки, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы. Евросоюз считает, что дело Сенцова является нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключённых из российских тюрем. Спустя 145 дней режиссёр объявил о выходе из голодовки в связи с критическим состоянием здоровья, а также угрозой принудительного кормления.
Комментарии9
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ukretotakoividskota 08 октября 2018 | 10:37
нах ему лечение, это существо 150 дней голодал и не помер, больные так не могут.
mamiluk 08 октября 2018 | 10:57
ukretotakoividskota:слишком длинно портянка(по поводу ника)...нужно было написать короче: что ты просто подлец...а ты что хотел, чтобы он "помер"...человеконенавистник или просто садист?
parasuk_ 08 октября 2018 | 10:41
Зачем предоставлять лечение индивидууму который собрался умереть?
sg104 08 октября 2018 | 10:47
Это говорят те самые ивропейские ублюдки, которые умертвили Милошевича, не оказав тому надлежащую медицинскую помощь? Лживые подонки! Тут кстати глава Наты отличился намедни. Сказал сербам что им бомбили для их же блага, для защиты от их руководства. Почти две тысячи человек правда не переили эту помощь, но это мелочи. А осужденный за терроризм в России - это конечно же политзаключенный. Надо так же называть тех, кто в Ивропке кишки местным жителям на асфальт выпускает. Политзаклеченные, кули..
blackshard77 08 октября 2018 | 10:55
sg104: кстати как там поживает самый известный европейский полит-заключённый Брейвик?(
abu_vgrobu 08 октября 2018 | 10:50
Пусть эта падаль отправляется работать. И без того целых полгода хернёй страдал. Лечение ему.. Херение.. По сраке ввалить сапогом и бегом на промзону..
vlabumur 08 октября 2018 | 10:50
Россия и право близко не стояли.
testmeter 08 октября 2018 | 10:55
Эк портянки выстроились в ряд
skull____ 08 октября 2018 | 11:04
А лечить то отчего? Он что болел?
Или они имели в виду, что все светилы медицины должны были возле него находиться во время его добровольной голодовки?)