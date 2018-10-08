Уполномоченный по правам человека в Омской области встретилась с заключёнными в ИК № 6, где произошли беспорядки
Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова встретилась с заключёнными в исправительной колонии № 6, где произошли беспорядки. Как рассказала Касьянова журналистам, никаких требований осуждённые не выдвигали и вопросов не задавали, хотя у них была возможность пообщаться как присутствии сотрудников колонии, так и без них. Из колонии Касьянова отправилась в больницу ФСИН, где находятся пострадавшие в ходе беспорядков.
Комментарии4
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antiboh 08 октября 2018 | 10:44
никаких требований? стало быть не было там ничего..
в больнице ,надеюсь ,жалоб тоже не будет.
kochar 08 октября 2018 | 10:45
Обычная формальность.
Пришла,отметилась и пообещав разобраться ушла восвояси.
Лучше не станет, а будет ещё хуже .
Рыбка то с головы гниёт.
yralez 08 октября 2018 | 10:52
Видать, бывшая вертухайка.
Хотя почему бывшая ?
vlabumur 08 октября 2018 | 11:00
требований осуждённые не выдвигали и вопросов не задавали,
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Менты смекнули, чем грозит им наш «сходняк»,
Им с демократией совсем неудобняк,
И ну, как начали они нас колотить,
По демократии дубиночками бить.(С)