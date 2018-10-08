Уполномоченный по правам человека в Омской области встретилась с заключёнными в ИК № 6, где произошли беспорядки

Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова встретилась с заключёнными в исправительной колонии № 6, где произошли беспорядки. Как рассказала Касьянова журналистам, никаких требований осуждённые не выдвигали и вопросов не задавали, хотя у них была возможность пообщаться как присутствии сотрудников колонии, так и без них. Из колонии Касьянова отправилась в больницу ФСИН, где находятся пострадавшие в ходе беспорядков.