Участники митинга в Магасе перешли с центральной площади на другую площадку к зданию телерадиокомпании Ингушетии

Участники митинга в столице Ингушетии Магасе перешли с центральной площади на другую площадку к зданию телерадиокомпании Ингушетии, где руководство республики согласовало акцию с 8 по 15 октября. Власти разрешили проводить митинг с 7 до 22 часов. До этого люди находились на площади круглосуточно, напоминает Интерфакс.

Многотысячная акция протеста началась в Магасе после подписания Договора об административной границе с Чечнёй.

Этот Договор позволит снять напряжение в приграничных сёлах, считает глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Он уверен, что решение о границе принято твёрдо и здраво для общей пользы.