Участники митинга в Магасе перешли с центральной площади на другую площадку к зданию телерадиокомпании Ингушетии
Участники митинга в столице Ингушетии Магасе перешли с центральной площади на другую площадку к зданию телерадиокомпании Ингушетии, где руководство республики согласовало акцию с 8 по 15 октября. Власти разрешили проводить митинг с 7 до 22 часов. До этого люди находились на площади круглосуточно, напоминает Интерфакс.
Многотысячная акция протеста началась в Магасе после подписания Договора об административной границе с Чечнёй.
Этот Договор позволит снять напряжение в приграничных сёлах, считает глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Он уверен, что решение о границе принято твёрдо и здраво для общей пользы.
Комментарии3
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jblack2 08 октября 2018 | 10:34
Сколько бездельников там.
Или протестующие на зарплате?..
vlabumur 08 октября 2018 | 10:56
jblack2: Сколько бездельников там.
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Так не вы их кормите.Вы кормите партию и правительство всяких вовок и димок. Вот тут к дармоедом можете претензии выдвигать.
luger_max_otto 08 октября 2018 | 11:00
С этим вопросом Вам бы лучше обратиться к путинским пропагандистам :)