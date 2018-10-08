Питерский Зенит укрепил лидерство в чемпионате России по футболу после победы над Краснодаром

Краснодар в свете результатов в российском первенстве и победы над Севильей в Лиге Европы не смотрелся в этом матче младшим братом большого клуба. В первом тайме южане должны были забивать. Моментов для этого было создано достаточно, но неважная реализация дала Зениту шанс. Вторые 45 минут остались за хозяевами. Они были более экономными по отношению к созданному. Артем Дзюба открыл счет, а Роберт Мак воспользовался желанием краснодарцев отыграться. Единственное, что удалось сделать Краснодару – сквитать один мяч 2:1. ЦСКА принимал московский Локомотив. Путейцы доигрывали матч вдесятером после удаления Эдера, но, несмотря на это, все-таки забили победный гол, Комбинацию разыграли два защитника. Чолрлука отдал пас пяткой, а Хёведес вогнал мяч под перекладину 1:0. Несколько раньше, Спартак победил на выезде Енисей 3:2.

После 10 тура Зенит опережает Краснодар на 6 очков. На семь отстали Спартак и Ростов.