Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова надеется, что дисциплинарная комиссия ограничится штрафом в отношении россиянина
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап надеется, что дисциплинарная комиссия ограничится штрафом в отношении россиянина из-за драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов-старший заявил ТАСС, что недоволен поведением сына и осуждает драку. Он пообещал побеседовать с Хабибом, когда тот вернётся в Дагестан. «И не только беседа будет. Мы с ним договаривались: есть три железных правила – уважайте судью соперника и зрителей», — добавил Нурмагомедов.
Комментарии7
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polsan 08 октября 2018 | 10:13
Люди зарабатывают деньги на том, что избивают друг друга! Это спорт?!)
venedikt_pidarass 08 октября 2018 | 10:18
Конор реально обосрал на ринге свои драные труселя! А как он бил себя в грудину с утверждением, что порвёт Хабиб на радость американской публике, а в реальности замахал своими ручонками под грузом Хабиба.
Во-вторых: - Конор не только труслив, но и не мужик, так что пускай одевает юбку или штаны с ширинкой сзади.
polsan 08 октября 2018 | 10:24
venedikt_pidarass: а ты мужик, это бросается в глаза! Поэтому у тебя такая крутая аватарка и ник. Сам подойти и сказать в лицо ты побоишься, а издалека гадить, тут ты мужик!!! Так что, ты видно уже сам в этой юбке или штанах с ширинкой сздади!
noxepy_88 08 октября 2018 | 10:26
venedikt_pidarass: Оба исполняют номер, и каждый играет свою роль. Один - роль просвещенного и искушенного западного человека, второй - роль дикаря, спустившегося с гор, где ещё вчера резал головы, и совокуплялся с козами. Причем, как мне кажется, один отдает себе в этом отчет, а второй - нет.
marder888 08 октября 2018 | 10:27
Надеемся, что к этому чмошнику применят максимальные санкции.
abu_vgrobu 08 октября 2018 | 10:34
Молодец, Хабиб! С победой! И правильно, нельзя давать унижать и топтать себя, своих родных и свою Родину! Звери с той стороны понимают только силу
lager23 08 октября 2018 | 10:40
Истерика Нурмагомедова после хорошего боя была большой глупостью и испортила всё впечатление, обнажив животную природу дикого человека с недалёким умом и стадным инстинктом