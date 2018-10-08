Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова надеется, что дисциплинарная комиссия ограничится штрафом в отношении россиянина

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап надеется, что дисциплинарная комиссия ограничится штрафом в отношении россиянина из-за драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов-старший заявил ТАСС, что недоволен поведением сына и осуждает драку. Он пообещал побеседовать с Хабибом, когда тот вернётся в Дагестан. «И не только беседа будет. Мы с ним договаривались: есть три железных правила – уважайте судью соперника и зрителей», — добавил Нурмагомедов.