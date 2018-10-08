Омский омбудсмен встретилась с  заключенными колонии, где произошли беспорядки

Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова посетила исправительную колонию N6, где в выходные в ходе беспорядков получили телесные повреждения более 20 заключенных.

«Осужденным было предложено встретиться, у кого есть жалобы. Один обратился по тематике, не связанной с ситуацией. Больше никаких требований и вопросов осужденные не задали», — сообщила в понедельник журналистам И.Касьянова и подчеркнула, что у заключенных была возможность пообщаться, как в присутствии сотрудников колонии, так и без них.

Она отметила, что в здании ИК-6 после драки частично повреждены окна и двери. Бытовые условия нормальные.

После этого И.Касьянова отправилась в Областную больницу N11 УФСИН по Омской области, где находятся пострадавшие в результате драки.

Как сообщалось, в выходные несколько десятков заключенных ИК-6 устроили драку. По официальной версии, зачинщиками стали «отрицательно настроенные осужденные», требующие послабления режима. В ходе драки пострадали более 20 человек, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). ИК-6 — колония строго режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.