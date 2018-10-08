Пропавший глава Интерпола задержан по обвинению в коррупции

Мэн Хунвэй заявил о своей отставке.

Следственные действия в отношении Мэн Хунвэя начала китайская комиссия по контролю, которая занимается коррупционными делами, возбужденными против государственных чиновников. Главу Интерпола подозревают в незаконном содействии в получении контрактов на услуги компании, действующие в сфере борьбы против киберпреступности. Мэн Хунвэй направил в Интерпол заявление о своей немедленной отставке с поста руководителя организации. О его исчезновении стало известно 5 октября, Хунвэй отправился в отпуск в Китай в конце сентября, но не вернулся. В последний раз он выходил на связь в субботу. Супруга выразила опасения за жизнь своего мужа, после чего обратилась за международной помощью в поисках. Выяснилось, что Мэн Хунвэя задержали сразу после прилета в Китай и сразу увезли на допрос.

Выборы нового главы Интерпола пройдут в ноябре.