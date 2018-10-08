Пропавший глава Интерпола задержан по обвинению в коррупции
Мэн Хунвэй заявил о своей отставке.
Следственные действия в отношении Мэн Хунвэя начала китайская комиссия по контролю, которая занимается коррупционными делами, возбужденными против государственных чиновников. Главу Интерпола подозревают в незаконном содействии в получении контрактов на услуги компании, действующие в сфере борьбы против киберпреступности. Мэн Хунвэй направил в Интерпол заявление о своей немедленной отставке с поста руководителя организации. О его исчезновении стало известно 5 октября, Хунвэй отправился в отпуск в Китай в конце сентября, но не вернулся. В последний раз он выходил на связь в субботу. Супруга выразила опасения за жизнь своего мужа, после чего обратилась за международной помощью в поисках. Выяснилось, что Мэн Хунвэя задержали сразу после прилета в Китай и сразу увезли на допрос.
Выборы нового главы Интерпола пройдут в ноябре.
Комментарии2
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abu_vgrobu 08 октября 2018 | 10:18
Китай расстреливает взяточников, и даже если ты глава Интерпола, велкам в камеру:) А у нас как-то если ты в ГосДуме сидишь, а у твоей 27 летней дочери особняк в Лондоне в 30 млрд рублей, то это считается нормальным, подумаешь, что тут такого? Главное борьба с ворогами из той же Англииюю
anji70 08 октября 2018 | 11:02
Теперь есть возможность выбрать главу Интерпола из КНДР, который поедет в отпуск к себе на родину. А вообще очень повышает авторитет Интерпола эти псевдо-толерантные выборы.