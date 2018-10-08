В Индии заверили, что продолжат приобретать оборонные системы у России, несмотря на угрозы американских санкций
По некоторым данным, поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 могут начаться примерно через 2 года.
Хотя Нью-Дели может вступать в партнерские отношения с Вашингтоном для приобретения различных технологий, но проводит независимую политику. Об этом заявил начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават по окончании шестидневного визита в Россию. Он напомнил, что Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди подписали договор о покупке системы «Триумф», не взирая на возможные вызовы со стороны США. По словам генерал-лейтенанта, «русские заинтересованы в сотрудничестве с индийскими вооруженными силами, потому что они действительно понимают, что (у Индии) сильная армия, способная настаивать на том, что считает для себя правильным», — цитирует Равата газета «Трибюн». Он также добавил, что помимо С-400 Индия готова приобретать у России вертолеты марки «Камов» и другие оборонные системы.
По контракту, который был подписан в минувшую пятницу, Индия должна получить пять полковых комплектов ЗРК. Сумма сделки оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. Как пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в промышленности, поставки планируется осуществить в 2020-2022 годах.
Между тем, издание отмечает, что подписание с Индией контрактов на вертолеты и фрегаты еще на 3 с лишним миллиарда долларов отложено.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 10:09
Вот, что значит родина Ганди, с которым так хочет встретиться и поговорить нацдилер!
Мы им зенитки, они нам - чай со слоном!
tvitov66 08 октября 2018 | 10:18
mikhail_spb_: про Су-57 они заверяли тоже самое ... а теперь где это СУ (вместе с "Арматой")?
Ща индусы посмотрят на экономическое чудо Турции и ... всё повторится
kompricikos 08 октября 2018 | 10:41
Как говорил мудрый Ходжа Насреддин-или ишак сдохнет ,или султан помрет. Восток -дело тонкое mikhail_spb_:
abu_vgrobu 08 октября 2018 | 10:22
Хотите узнать не собираются ли США вас бомбить в ближайшем будущем - скажите, что собираетесь купить С400.
Если начнут поступать угрозы - срочно закупайтесь! Вы точно в списке, на вашу демократизацию скорее всего уже выделен бюджет ))))
polsan 08 октября 2018 | 10:33
abu_vgrobu: просто конкуренция на рынке военной техники, вовсе не означает что хотят бомбить! )) Хотят может Индии продать свою технику, не думали?! )
tvitov66 08 октября 2018 | 10:44
polsan: все еще проще - наши вЭликАи ПУровители реально присЦАли что их голосованием выкинут из СОВБЕЗА ООН. Посему нацЛидер в кредит индусам "дарит" С-400, Патрушев летал на стрелку с султаном Брунея, а лаВРУша встречается с главой МИД Андорры - все эти страны будут участвовать в голосовании в ООН
tprfrund001 08 октября 2018 | 11:06
tvitov66: РФ-либерал - это невежда по определению. Изменение состава СБ ООН возможно только по единогласному решению всех членов СБ ООН. Читайте Устав ООН.
kochar 08 октября 2018 | 10:48
От продажи этих зенитно-ракетных комплексов С-400 навара копейки.
Главное насолить и нагадить .
ze_danil 08 октября 2018 | 11:07
видимо Вощдь совсем сладкие условия по поставкам предложил