В Индии заверили, что продолжат приобретать оборонные системы у России, несмотря на угрозы американских санкций

По некоторым данным, поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 могут начаться примерно через 2 года.

Хотя Нью-Дели может вступать в партнерские отношения с Вашингтоном для приобретения различных технологий, но проводит независимую политику. Об этом заявил начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават по окончании шестидневного визита в Россию. Он напомнил, что Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди подписали договор о покупке системы «Триумф», не взирая на возможные вызовы со стороны США. По словам генерал-лейтенанта, «русские заинтересованы в сотрудничестве с индийскими вооруженными силами, потому что они действительно понимают, что (у Индии) сильная армия, способная настаивать на том, что считает для себя правильным», — цитирует Равата газета «Трибюн». Он также добавил, что помимо С-400 Индия готова приобретать у России вертолеты марки «Камов» и другие оборонные системы.

По контракту, который был подписан в минувшую пятницу, Индия должна получить пять полковых комплектов ЗРК. Сумма сделки оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. Как пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в промышленности, поставки планируется осуществить в 2020-2022 годах.

Между тем, издание отмечает, что подписание с Индией контрактов на вертолеты и фрегаты еще на 3 с лишним миллиарда долларов отложено.