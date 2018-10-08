New York Post: Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы Олега Дерипаски
Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. В частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на американский Минфин. Издание отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 миллиона долларов. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.
Комментарии38
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arye_11 08 октября 2018 | 10:06
И глядя на несчастного, избиваемого Дерипаску, вся российская элита задрожала мелкой дрожью.
Все они прекрасно понимают - в один момент наворованное и накопленное за четверть века может стать недосягаемым.
michael_c 08 октября 2018 | 10:07
В своё время в Колумбии , когда Пабло Эскобар окончательно всех "достал" , родилось движение , которое начало уничтожать всех , кто был с ним связан - родственников , друзей , адвокатов ...
Необходимо создать ситуацию , при которой ассоциация себя с "луноликим" , приводила к к полному краху ...
pattrick 08 октября 2018 | 10:25
michael_c: arye_11:
Два израильских жида с утра, ещё не пожравши ведра мацы, уже на передовой борьбы с российскими олигархами.
pattrick 08 октября 2018 | 10:35
arye_11:
Здешние израильтяне, ведущие на сайте говнорадио бескомпромиссную виртуальную войну с россиянами, выглядят натуральными ебанашками. Разве не так?
arye_11 08 октября 2018 | 10:40
pattrick:
С россиянами я не воюю.
А с идиотами, тебе подобными, Патрик, таки, да!
Сходи, Патря в церковь и поставь свечу покровителю твоему небесному, Св. Йопанатию
pattrick 08 октября 2018 | 10:53
arye_11:
Да ты не со мной воюешь, потому что я хрен положил на тебя и на michael_c, а вот что касается российских филистимлян, то ты самым тупым способом, характерным для семитских племён, разжигаешь ненависть к российским "шендеровичам", которые ещё не успели сдриснуть в Палестину.
arye_11 08 октября 2018 | 10:58
pattrick:
потому что я хрен положил на тебя
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Да. да. да, мой маленький. Именно, что так.
По тому остервенению, с которым ты бросаешься на каждый мой комментарий, я тоже пришел к выводу. что ты "хрен положил на меня"
shmuel63 08 октября 2018 | 10:56
pattrick: Гордишься этим олигархом? А ты знаешь, что ради его спасения правительство снова разрешило использование алюминиевых проводов (вместо гораздо более надежных медных)? Жди пожаров от электропроводки.
michael_c 08 октября 2018 | 11:04
pattrick: Главное помни - что когда в кране есть вода , это хуже , чем когда её нет ...
echo_shar 08 октября 2018 | 10:25
arye_11:
Отлично! Пускай строят особняки в Крыму и на Байкале. России только +
testmeter 08 октября 2018 | 10:59
echo_shar: "в Крыму и на Байкале" ///
Плюсы вот только Украине и Китаю.
andreyoo 08 октября 2018 | 10:26
arye_11: И заметьте, если бы Путин не раздражал Америку все воры могли бы спокойненько хранить "наворованное и накопленное за четверть века" в Америке.
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 10:34
andreyoo: вы НАИВНЫ!!!! ... пу в этом процессе не сильно замешан ...
johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 10:35
johnbmw: только как Инициатор ...
tvitov66 08 октября 2018 | 10:35
andreyoo: а чо, прально вещуешь - посему Ромка Абрамович и вернул все на историческую Родину - в Израиль :) Чота в высокодуховную сверхдержаву его ниразу не потянуло :))))
lezhin 08 октября 2018 | 11:02
лучшая реклама элитной недвижимости в США и, вообще, номинированных в долларах активов. Не останавливайтесь!
luger_max_otto 08 октября 2018 | 10:26
Между прочим, интереснейший эксперимент: до замораживания собственности в США Дерипаска был высочайше утвержденным патриотом России и верным запутинцем. Статус собственности изменился- что будет с патриотизмом и лояльностью- скоро увидим.
lager23 08 октября 2018 | 10:21
Отличная новость, спасибо пиндосам за "окучивание" кремлядей
mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 10:04
В ответ россиян заставят есть алюминиевые огурцы?
tvitov66 08 октября 2018 | 10:13
mikhail_spb_: на брезентовом поле? :)
не, скорее начнут разливать бояру и стекломой в алюминиевую тару
sadda 08 октября 2018 | 10:05
Не хило нагребли путинские пацаны. А ведь их дофига и больше. Не удивительно что у Пути нет денег для стариков и здравоохранения, вон сколько с ложкой.....
kara 08 октября 2018 | 10:07
а сколько простых американцев потеряют свою работу? и сколько не дополучит американский бюджет?
arye_11 08 октября 2018 | 10:11
kara:
"а сколько простых американцев потеряют свою работу? и сколько не дополучит американский бюджет? " - благим матом завыла вошь, которую слон одним щелчком сбросил с хобота.
Скромнее, ребята, надо быть и еще надо реально знать свое место.
А то напридумывали себе сказок о своей значимости, да и сами в эти сказки и поверили.
sadda 08 октября 2018 | 10:14
kara: А сколько простых россиян не получили работу и сколько недополучил российский бюджет из-за таких вот дерипасок, которые набивают в России свои карманы, а потом покупают виллы, особняки и яхты на Западе и откладывают бабло в виолончельки на черный день?!
kara 08 октября 2018 | 10:18
sadda: мимо! я в этом плане последователен-хвалю наших "богатеев" за то что они или покупают в России недвижимость или строят.
tvitov66 08 октября 2018 | 10:29
kara: все что наши "богатеи" строят в супердержаве - все за бюджетные (народные) деньги, которые воруются несчадно и вывозятся на "проклятый Запад", а точто они в России покупают, то юридически принадлежит офшорным компаниям
krysodav2 08 октября 2018 | 10:15
kara: Ха-ха! ГЫ-гы!
lager23 08 октября 2018 | 10:25
kara: всё что недополучат они компенсируют продажей объектов недвижимости дербибаски в счёт задолженности, так что ваше переживание за пиндосов напрасно!
wuwer 08 октября 2018 | 10:18
))) Во спасение забиженного Дерирыбки....
кажный расиянец...дОлжон в добровольно-принудительном патриотическом порыве
выразить жалание: годик-другой получать нищенскую зряплату и пенсионую подачку .....исключительно люминием
vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 10:18
А мы в ответ на это откровенно-неприкрытое русофобство вышлем им взад ихнего Сигала!
У нас и своих насильников хватает.
И не только в МИДе.
alex_sionist 08 октября 2018 | 10:24
Все правильно иначе странам нато не на чем будет тренироваться как обойти с400
sadda 08 октября 2018 | 10:27
Подлый Дерипаска с помощью тайландской полиции посадил Настю Рыбку в тайландскую тюрьму. Вот ему бумеранг и прилетел.
zztop1960 08 октября 2018 | 10:33
Потрахался с Настенькой на свою голову
perectukin 08 октября 2018 | 10:40
А если их продать и в Пенсионный Фонд деньги отправить ?
Этот родственник Ельцина купил эти дома на ворованные у рАссиян деньги.
piter_ug 08 октября 2018 | 10:43
Пенсионеры, сбросьтесь по сотенной для дерипаски.
ulagai 08 октября 2018 | 10:46
Провода из аллюминия должны подсластить горькую пилюлю потери наворованного.
sergey2010 08 октября 2018 | 10:51
Ну тут только два выхода - или еще раз повысить возраст выхода на пенсию до 65/70 или всю россию в принудительном порядке перевести на алюминевую посуду, ложки и вилки. А кто откажется - агент госдепа!!
tprfrund001 08 октября 2018 | 11:04
А ведь Путин предупреждал! Кстати, какие именно активы? Так-то, между предприятиями Дерипаски в РФ и Минфином США стоят РВСН, например.