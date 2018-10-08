New York Post: Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы Олега Дерипаски

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. В частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на американский Минфин. Издание отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 миллиона долларов. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.