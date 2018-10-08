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10:00, 08 октября 2018

New York Post: Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы Олега Дерипаски

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. В частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на американский Минфин. Издание отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за 42,5 миллиона долларов. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

Комментарии

38

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arye_11 08 октября 2018 | 10:06

И глядя на несчастного, избиваемого Дерипаску, вся российская элита задрожала мелкой дрожью.
Все они прекрасно понимают - в один момент наворованное и накопленное за четверть века может стать недосягаемым.

michael_c 08 октября 2018 | 10:07

В своё время в Колумбии , когда Пабло Эскобар окончательно всех "достал" , родилось движение , которое начало уничтожать всех , кто был с ним связан - родственников , друзей , адвокатов ...
Необходимо создать ситуацию , при которой ассоциация себя с "луноликим" , приводила к к полному краху ...

pattrick 08 октября 2018 | 10:25

michael_c: arye_11:

Два израильских жида с утра, ещё не пожравши ведра мацы, уже на передовой борьбы с российскими олигархами.

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pattrick 08 октября 2018 | 10:35

arye_11:

Здешние израильтяне, ведущие на сайте говнорадио бескомпромиссную виртуальную войну с россиянами, выглядят натуральными ебанашками. Разве не так?

arye_11 08 октября 2018 | 10:40

pattrick:
С россиянами я не воюю.
А с идиотами, тебе подобными, Патрик, таки, да!
Сходи, Патря в церковь и поставь свечу покровителю твоему небесному, Св. Йопанатию

pattrick 08 октября 2018 | 10:53

arye_11:

Да ты не со мной воюешь, потому что я хрен положил на тебя и на michael_c, а вот что касается российских филистимлян, то ты самым тупым способом, характерным для семитских племён, разжигаешь ненависть к российским "шендеровичам", которые ещё не успели сдриснуть в Палестину.

arye_11 08 октября 2018 | 10:58

pattrick:
потому что я хрен положил на тебя
_____________________________________________
Да. да. да, мой маленький. Именно, что так.
По тому остервенению, с которым ты бросаешься на каждый мой комментарий, я тоже пришел к выводу. что ты "хрен положил на меня"

(комментарий скрыт)

shmuel63 08 октября 2018 | 10:56

pattrick: Гордишься этим олигархом? А ты знаешь, что ради его спасения правительство снова разрешило использование алюминиевых проводов (вместо гораздо более надежных медных)? Жди пожаров от электропроводки.

michael_c 08 октября 2018 | 11:04

pattrick: Главное помни - что когда в кране есть вода , это хуже , чем когда её нет ...

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echo_shar 08 октября 2018 | 10:25

arye_11:
Отлично! Пускай строят особняки в Крыму и на Байкале. России только +

testmeter 08 октября 2018 | 10:59

echo_shar: "в Крыму и на Байкале" ///
Плюсы вот только Украине и Китаю.

andreyoo 08 октября 2018 | 10:26

arye_11: И заметьте, если бы Путин не раздражал Америку все воры могли бы спокойненько хранить "наворованное и накопленное за четверть века" в Америке.

johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 10:34

andreyoo: вы НАИВНЫ!!!! ... пу в этом процессе не сильно замешан ...

johnbmw Евгений Большаков 08 октября 2018 | 10:35

johnbmw: только как Инициатор ...

tvitov66 08 октября 2018 | 10:35

andreyoo: а чо, прально вещуешь - посему Ромка Абрамович и вернул все на историческую Родину - в Израиль :) Чота в высокодуховную сверхдержаву его ниразу не потянуло :))))

lezhin 08 октября 2018 | 11:02

лучшая реклама элитной недвижимости в США и, вообще, номинированных в долларах активов. Не останавливайтесь!

luger_max_otto 08 октября 2018 | 10:26

Между прочим, интереснейший эксперимент: до замораживания собственности в США Дерипаска был высочайше утвержденным патриотом России и верным запутинцем. Статус собственности изменился- что будет с патриотизмом и лояльностью- скоро увидим.

lager23 08 октября 2018 | 10:21

Отличная новость, спасибо пиндосам за "окучивание" кремлядей

mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 10:04


В ответ россиян заставят есть алюминиевые огурцы?

tvitov66 08 октября 2018 | 10:13

mikhail_spb_: на брезентовом поле? :)
не, скорее начнут разливать бояру и стекломой в алюминиевую тару

sadda 08 октября 2018 | 10:05

Не хило нагребли путинские пацаны. А ведь их дофига и больше. Не удивительно что у Пути нет денег для стариков и здравоохранения, вон сколько с ложкой.....

kara 08 октября 2018 | 10:07

а сколько простых американцев потеряют свою работу? и сколько не дополучит американский бюджет?

arye_11 08 октября 2018 | 10:11

kara:
"а сколько простых американцев потеряют свою работу? и сколько не дополучит американский бюджет? " - благим матом завыла вошь, которую слон одним щелчком сбросил с хобота.
Скромнее, ребята, надо быть и еще надо реально знать свое место.
А то напридумывали себе сказок о своей значимости, да и сами в эти сказки и поверили.

sadda 08 октября 2018 | 10:14

kara: А сколько простых россиян не получили работу и сколько недополучил российский бюджет из-за таких вот дерипасок, которые набивают в России свои карманы, а потом покупают виллы, особняки и яхты на Западе и откладывают бабло в виолончельки на черный день?!

kara 08 октября 2018 | 10:18

sadda: мимо! я в этом плане последователен-хвалю наших "богатеев" за то что они или покупают в России недвижимость или строят.

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tvitov66 08 октября 2018 | 10:29

kara: все что наши "богатеи" строят в супердержаве - все за бюджетные (народные) деньги, которые воруются несчадно и вывозятся на "проклятый Запад", а точто они в России покупают, то юридически принадлежит офшорным компаниям

krysodav2 08 октября 2018 | 10:15

kara: Ха-ха! ГЫ-гы!

lager23 08 октября 2018 | 10:25

kara: всё что недополучат они компенсируют продажей объектов недвижимости дербибаски в счёт задолженности, так что ваше переживание за пиндосов напрасно!

wuwer 08 октября 2018 | 10:18

))) Во спасение забиженного Дерирыбки....
кажный расиянец...дОлжон в добровольно-принудительном патриотическом порыве
выразить жалание: годик-другой получать нищенскую зряплату и пенсионую подачку .....исключительно люминием

vasya_von_smetankin 08 октября 2018 | 10:18

А мы в ответ на это откровенно-неприкрытое русофобство вышлем им взад ихнего Сигала!
У нас и своих насильников хватает.
И не только в МИДе.

alex_sionist 08 октября 2018 | 10:24

Все правильно иначе странам нато не на чем будет тренироваться как обойти с400

sadda 08 октября 2018 | 10:27

Подлый Дерипаска с помощью тайландской полиции посадил Настю Рыбку в тайландскую тюрьму. Вот ему бумеранг и прилетел.

zztop1960 08 октября 2018 | 10:33

Потрахался с Настенькой на свою голову

perectukin 08 октября 2018 | 10:40

А если их продать и в Пенсионный Фонд деньги отправить ?
Этот родственник Ельцина купил эти дома на ворованные у рАссиян деньги.

piter_ug 08 октября 2018 | 10:43

Пенсионеры, сбросьтесь по сотенной для дерипаски.

ulagai 08 октября 2018 | 10:46

Провода из аллюминия должны подсластить горькую пилюлю потери наворованного.

sergey2010 08 октября 2018 | 10:51

Ну тут только два выхода - или еще раз повысить возраст выхода на пенсию до 65/70 или всю россию в принудительном порядке перевести на алюминевую посуду, ложки и вилки. А кто откажется - агент госдепа!!

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tprfrund001 08 октября 2018 | 11:04

А ведь Путин предупреждал! Кстати, какие именно активы? Так-то, между предприятиями Дерипаски в РФ и Минфином США стоят РВСН, например.

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