Дата возвращения из США Хабиба Нурмагомедова пока неизвестна, вопрос с гонораром не решён

Дата возвращения из США российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова пока неизвестна, вопрос с гонораром не решён, сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Накануне Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором и защитил титул чемпиона в лёгком весе. После боя произошла драка. Из-за инцидента россиянину не вручили чемпионский пояс, а также до сих пор не выплатили гонорар.

МакГрегор заявил, что хочет реванша.