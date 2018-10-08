Дата возвращения из США Хабиба Нурмагомедова пока неизвестна, вопрос с гонораром не решён
Дата возвращения из США российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова пока неизвестна, вопрос с гонораром не решён, сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Накануне Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором и защитил титул чемпиона в лёгком весе. После боя произошла драка. Из-за инцидента россиянину не вручили чемпионский пояс, а также до сих пор не выплатили гонорар.
МакГрегор заявил, что хочет реванша.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 09:35
Насколько известно, он вместо гонорара получит дисквалификацию.