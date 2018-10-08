Региональные операторы протестуют в связи с решением правительства отменить плату за входящие в национальном роуминге
Региональные операторы связи, обслуживающие около 3,5 миллионов абонентов, протестуют в связи с решением правительства отменить плату за входящие звонки в национальном роуминге. Компаниям придётся оплачивать полную стоимость роуминга в регионах, где у них нет сети, пишет газета «Коммерсантъ». Операторы рассчитывают, что законопроект об отмене роуминга будет доработан.
Комментарии1
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polsan 08 октября 2018 | 09:36
Роуминга вообще никакого нет во всей Европе уже и никто не воет.
Все кто не может работать в таких условиях пусть уходят с рынка!