Региональные операторы протестуют в связи с решением правительства отменить плату за входящие в национальном роуминге

Региональные операторы связи, обслуживающие около 3,5 миллионов абонентов, протестуют в связи с решением правительства отменить плату за входящие звонки в национальном роуминге. Компаниям придётся оплачивать полную стоимость роуминга в регионах, где у них нет сети, пишет газета «Коммерсантъ». Операторы рассчитывают, что законопроект об отмене роуминга будет доработан.