Более 20 осуждённых пострадали в результате массовых беспорядков в Омской исправительной колонии № 6

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело, сообщает СК. В региональном Управлении ФСИН сообщают, что сейчас ситуация стабилизировалась.

Совет по правам человека при президенте следит за ситуацией, сказал «Эху Москвы» член СПЧ Андрей Бабушкин.

На территорию колонии ввели сводный отряд ОМОНа. Во ФСИН подчёркивают, что оружие и спецсредства против заключённых не применялись.