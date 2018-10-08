США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски
В частности, речь идёт об особняках в Нью-Йоркском районе Верхний Ист-сайд и Вашингтоне. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Представители бизнесмена от комментариев отказались.
В начале апреля власти США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, в том числе, Русала.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 09:33
А откуда у него может быть зарубежная недвижимость, да ещё и во вражеской Америке?
Он же русский патриот!
tvitov66 08 октября 2018 | 09:33
Ничо, состоятельные и щедрые российские пенсионеры, учителя и врачи возместят несчастному все потери ... да ещё и пивка по ночам из алюминиевых банок хлебнут
semia 08 октября 2018 | 09:33
Переходим на алюминиевые гвозди ,чтоб спасти Дерипаску. Вывозил он капитал из России,а нам теперь его спасай!
vezdehod 08 октября 2018 | 09:36
Придётся продавать Водку в алюминиевых бутылках - не пропадать же миллиардеру.
kara 08 октября 2018 | 09:34
я извиняюсь, а за что и кто следующий?
jblack2 08 октября 2018 | 09:35
Разбойники с большой дороги...
cosmo_ 08 октября 2018 | 09:36
"Международные нормы" и "законность" нервно курят в сторонке...