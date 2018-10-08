США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски

В частности, речь идёт об особняках в Нью-Йоркском районе Верхний Ист-сайд и Вашингтоне. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Представители бизнесмена от комментариев отказались.

В начале апреля власти США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, в том числе, Русала.