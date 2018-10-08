СК просит продлить до 25 декабря арест пожарному Генину — фигуранту дела о «Зимней вишне»
Обвиняемый в халатности Генин находится в СИЗО с апреля, предельный срок его содержания под стражей истекает 11 октября.
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Обвиняемый в халатности Генин находится в СИЗО с апреля, предельный срок его содержания под стражей истекает 11 октября.
Комментарии2
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sadda 08 октября 2018 | 09:19
Виноват как всегда будет стрелочник. Ведь у нас в России замечательные руководители, которым не везет с плохими исполнителями.
yulya_cikina25 08 октября 2018 | 09:21
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