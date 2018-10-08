Следствие ходатайствует о продлении ареста до 25 декабря начальнику караула пожарно-спасательной части ? 2 Сергею Генину — одному из 12 обвиняемых по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого 25 марта погибли 60 человек, передает корр. ТАСС из зала суда.

Обвиняемый в халатности Генин находится в СИЗО с апреля, предельный срок его содержания под стражей истекает 11 октября.