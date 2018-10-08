Парламент Ингушетии сегодня должен повторно рассмотреть Договор о ратификации границы с Чечнёй, сказал «Эху Москвы» депутат Народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он подчеркнул, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями.

Между тем, в администрации президента Ингушетии опровергли информацию о новом голосовании по Договору.



Тем временем бывший президент Ингушетии Руслан Аушев назвал ошибкой изменения границы с Чечнёй.

Власти Ингушетии согласовали митинг, который уже несколько дней проходит в Магасе.