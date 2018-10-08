Парламент Ингушетии сегодня должен повторно рассмотреть Договор о ратификации границы с Чечнёй
Парламент Ингушетии сегодня должен повторно рассмотреть Договор о ратификации границы с Чечнёй, сказал «Эху Москвы» депутат Народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он подчеркнул, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями.
Между тем, в администрации президента Ингушетии опровергли информацию о новом голосовании по Договору.
Тем временем бывший президент Ингушетии Руслан Аушев назвал ошибкой изменения границы с Чечнёй.
Власти Ингушетии согласовали митинг, который уже несколько дней проходит в Магасе.
Комментарии8
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traxau_okurka 08 октября 2018 | 09:07
Ингуши на х.. вертели российские законы про несогласованные митинги. Вот почему у писькообрезанных макак больше гордости и чувства собственного достоинства, чем у рабских русских терпил?
pattrick 08 октября 2018 | 09:19
Парламент Ингушетии сегодня должен повторно рассмотреть Договор о ратификации границы с Чечнёй...
Поздно. Птичка улетела, место сгорела. Теперь надо воевать с чеченцами, чтобы отобрать у них землю.
yulya_cikina25 08 октября 2018 | 09:22
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pattrick 08 октября 2018 | 09:25
yulya_cikina25:
Юлия, сайт говнорадио - это сборище пенсионеров и инвалидов, какие тут знакомства для реального секса? Ты роешься в потухших углях.
polsan 08 октября 2018 | 09:27
pattrick: Так ты и иди и воюй если хочешь, чего ты тут смуту каждый день сеешь, тролль. Тебя давно уже пора привлечь по закону РФ за разжигание межнациональной розни и призывы к войне!!
mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 09:10
В Петербурге за попытку поздравить нацдилера мильтоны свинтили десяток человек, в т.ч. несовершеннолетних.
А тут много дней тысячи людей протестуют, и ничего.
luger_max_otto 08 октября 2018 | 09:18
Рассмотрит- нормально. Истерики Рамзанки Дырова- ненормально. В общем- будем посмотреть. А пока стоит заметить, что нападать на действительно массовые митинги у золотовских карателей- кишка тонка.
sasass 08 октября 2018 | 09:31
Ошибки не было - было давление из Кремля под давлением главы Чечни..