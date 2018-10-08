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Эксклюзив Эха 09:02, 08 октября 2018

Парламент Ингушетии сегодня должен повторно рассмотреть Договор о ратификации границы с Чечнёй

Парламент Ингушетии сегодня должен повторно рассмотреть Договор о ратификации границы с Чечнёй, сказал «Эху Москвы» депутат Народного собрания Сет-Салим Ахильгов. Он подчеркнул, что предыдущее голосование прошло с многочисленными нарушениями.

Между тем, в администрации президента Ингушетии опровергли информацию о новом голосовании по Договору.

Тем временем бывший президент Ингушетии Руслан Аушев назвал ошибкой изменения границы с Чечнёй.

Власти Ингушетии согласовали митинг, который уже несколько дней проходит в Магасе.

Комментарии

8

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traxau_okurka 08 октября 2018 | 09:07

Ингуши на х.. вертели российские законы про несогласованные митинги. Вот почему у писькообрезанных макак больше гордости и чувства собственного достоинства, чем у рабских русских терпил?

pattrick 08 октября 2018 | 09:19

Парламент Ингушетии сегодня должен повторно рассмотреть Договор о ратификации границы с Чечнёй...

Поздно. Птичка улетела, место сгорела. Теперь надо воевать с чеченцами, чтобы отобрать у них землю.

yulya_cikina25 08 октября 2018 | 09:22

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pattrick 08 октября 2018 | 09:25

yulya_cikina25:

Юлия, сайт говнорадио - это сборище пенсионеров и инвалидов, какие тут знакомства для реального секса? Ты роешься в потухших углях.

polsan 08 октября 2018 | 09:27

pattrick: Так ты и иди и воюй если хочешь, чего ты тут смуту каждый день сеешь, тролль. Тебя давно уже пора привлечь по закону РФ за разжигание межнациональной розни и призывы к войне!!

mikhail_spb_ 08 октября 2018 | 09:10


В Петербурге за попытку поздравить нацдилера мильтоны свинтили десяток человек, в т.ч. несовершеннолетних.
А тут много дней тысячи людей протестуют, и ничего.

luger_max_otto 08 октября 2018 | 09:18

Рассмотрит- нормально. Истерики Рамзанки Дырова- ненормально. В общем- будем посмотреть. А пока стоит заметить, что нападать на действительно массовые митинги у золотовских карателей- кишка тонка.

sasass 08 октября 2018 | 09:31

Ошибки не было - было давление из Кремля под давлением главы Чечни..

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