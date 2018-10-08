Омбудсмен Омской области Ирина Касьянова посетит исправительную колонию №6, где ранее произошли массовые беспорядки
По данным Следственного комитета, в результате инцидента пострадали более 20 осужденных.
Информация о том, что происходит в омской колонии №6, противоречива. По официальным данным, которые сообщают во ФСИН, обстановка в колонии стабилизировалась сразу после массовой драки, произошедшей в субботу. Как утверждает ведомство, она произошла из-за того, что заключенные требовали ослабления режима. Также во ФСИН опровергли массовую голодовку заключенных. Однако адвокат Вера Гончарова со ссылкой на родственников, напротив, сообщила ТАСС, что часть людей перестала принимать пищу.
Кроме того, омские сетевые издания со ссылкой на источники в МВД пишут, что заключенные подняли бунт из-за плохого обращения: их, как утверждается, избивают и унижают. В частности, собеседник сайта Ngs55.ru рассказал, что осужденные угрожали вскрыться, если их начнут штурмовать. В свою очередь, правозащитник Лев Пономарев в качестве причины произошедшего назвал то, что ряд заключенных не выдержали давления со стороны так называемых «активистов», которые сотрудничали с руководством омской колонии №6, передает «МБХ Медиа».
В СК уже завели уголовное дело, а президентский Совет по правам человека запросил списки пострадавших в массовых беспорядках.
Комментарии3
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piter_ug 08 октября 2018 | 09:17
//посетит исправительную колонию №6, где ранее произошли массовые беспорядки//
А чего только сегодня?
Что ли по выходным она права людей не защищает?
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sasass 08 октября 2018 | 09:27
Что на воле , что в тюрьме - одинаково стало...