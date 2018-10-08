30 процентов дорожных камер в Москве переустановят на новых местах
Этим займётся частная компания. Городской бюджет заплатит за это около 168 миллионов рублей, меньше, чем планировалось, отмечает «Коммерсантъ». Некоторые камеры заменят муляжами. Работы должны быть выполнены до конца 2019 года.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 08 октября 2018 | 09:08
Камеры будут очень продвинутые. Если кто крутой задавит простого человека, то на камере вместо этого эпизода покажут портрет улыбающегося Вовы виолончельного.
yulya_cikina25 08 октября 2018 | 09:23
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lager23 08 октября 2018 | 09:08
Они уже не знают куда бы ещё засунуть камеру в надежде на наживу, которую водители оплачивают всё с меньшим энтузиазмом, а скоро вообще перестанут платить ввиду абсурдности ситуации когда камеры стоят через каждые 500 метров.
Зачастую к безопасности движения в Москве это не имеет никакого отношения...