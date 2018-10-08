ГП РФ отказалась выдавать Казахстану бывшего банкира и руководителя телекоммуникационной компании «Алмател-Казахстан»
Генпрокуратура России отказалась выдавать Казахстану бывшего банкира и руководителя крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Алмател-Казахстан» Жомарта Ертаева. На родине он обвиняется в хищении 80 миллионов долларов. Однако адвокатам удалось доказать, что преследование Ертаева не обоснованно. В России он получил статус беженца, сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии4
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j_partizan 08 октября 2018 | 08:59
Ну, это свой человек.
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fleyta6 08 октября 2018 | 09:03
А союзные обязательства? Или они не по уголовке, своих мол не выдаем!
democ 08 октября 2018 | 09:11
Так, что там Казахстан в Россию поставляет? Чем россиян травят? Поторопились однако Онищенко в Госдуму задвинуть...