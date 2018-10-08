ГП РФ отказалась выдавать Казахстану бывшего банкира и руководителя телекоммуникационной компании «Алмател-Казахстан»

Генпрокуратура России отказалась выдавать Казахстану бывшего банкира и руководителя крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Алмател-Казахстан» Жомарта Ертаева. На родине он обвиняется в хищении 80 миллионов долларов. Однако адвокатам удалось доказать, что преследование Ертаева не обоснованно. В России он получил статус беженца, сообщает «Коммерсантъ».