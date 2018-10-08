Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова считает недостаточным уровень безопасности российских школ
В интервью ТАСС Кузнецова пояснила, что речь идёт о технических средствах защиты. По данным на начало года, только чуть более 60 процентов школ оборудованы системами видеоконтроля.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansata 08 октября 2018 | 08:58
А казалось бы, при чем тут "права ребенка"? Право и безопасность несколько разные понятия, не так ли?
yulya_cikina25 08 октября 2018 | 09:25
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
ly4_sveta 08 октября 2018 | 09:00
И эта о безопасности. Не о правах, не об образовании,
не о воспитании, не о насилии, не о жестокости, не о
культуре. Оцепить все колючей проволокой и не выпускать.
Вот и безопасность 100%.
democ 08 октября 2018 | 09:03
И как же всё - таки тяжко жилось и училось советским школьникам! Без "всевидящего" ока процветала мастурбация, постоянно нападали террористы и экстремисты, да и американские агенты с парашютами за спиной по коридорам и классам сновали туда - сюда...
vasyakirin 08 октября 2018 | 09:05
Видеокамера- средство защиты?
Я понимаю АГС у физрука, тяжелые дни вертаются, однако
cromwel 08 октября 2018 | 09:25
А причем тут видеокамеры? На избирательных участках они тоже установленны, что толку?
ugas 08 октября 2018 | 09:37
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо?!