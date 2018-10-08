Экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве
Экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает РИА со ссылкой на министерство общественной безопасности Китая.
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Экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает РИА со ссылкой на министерство общественной безопасности Китая.
Комментарии2
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permsky_valenok 08 октября 2018 | 08:51
Чувствуется рука Москвы. Вероятно, и здесь замешан Боширов Чепига Ихтамнетович. Все же знают, что он одновременно может присутствовать в пяти местах, и при этом выполнять больше операций, чем водитель маршрутки.
yulya_cikina25 08 октября 2018 | 09:25
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