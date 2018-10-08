Уполномоченный по правам человека в Омской области намерена посетить ИК № 6, где взбунтовались заключённые

Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова намерена посетить исправительную колонию № 6, где взбунтовались заключённые. Во время беспорядков пострадали более 20 человек, сообщает Интерфакс. По некоторым данным, причиной бунта стали условия содержания заключённых. ФСИН утверждает, что сейчас ситуация стабилизировалась.

ИК-6 – колония строго режима для впервые осуждённых за тяжкие преступления.