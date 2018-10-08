В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о запрете однополых браков, сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию. По предварительным данным, явка составила 20 процентов. Референдум проходил в течение двух дней. Это обошлось в 40 миллионов долларов.

В Румынии однополые браки перестали быть преступлением в 2001 году. Референдум был организован после того, как гражданская группа под названием «Коалиция в поддержку семьи» собрала 3 миллиона подписей. Активистов поддержала православная церковь.