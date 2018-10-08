Ещё одна женщина обвиняет в изнасиловании португальского футболиста Криштиану Роналду

Об этом газете Daily Mail рассказал адвокат Кетрин Майорга. Имя второй потерпевшей защитник не назвал.

Кетрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал её в 2009 году в Лас-Вегасе. По данным журнала «Шпигель», представители футболиста выплатили девушке 375 тысяч долларов, чтобы не придавать инцидент огласке. Однако спустя 9 лет Майорга оспорила договор о неразглашении. Футболист своей вины не признаёт, он пригрозил подать в суд на «Шпигель» за обнародование частных сведений.