Отец Хабиба Нурмагамедова пообещал наказать сына из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором МакГрегором

Отец Хабиба Нурмагамедова в интервью «Известиям» пообещал наказать сына из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором МакГрегором. По словам Нурмагомедова–старшего, такое поведение неприемлемо.

Из-за инцидента Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс, хотя боец официально признан чемпионом. Также глава организации объявил о заморозке выплаты гонорара российскому спортсмену. МакГрегор заявил после поражения, что ждёт реванша, сообщает РБК.