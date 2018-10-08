Отец Хабиба Нурмагамедова пообещал наказать сына из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором МакГрегором
Отец Хабиба Нурмагамедова в интервью «Известиям» пообещал наказать сына из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором МакГрегором. По словам Нурмагомедова–старшего, такое поведение неприемлемо.
Из-за инцидента Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс, хотя боец официально признан чемпионом. Также глава организации объявил о заморозке выплаты гонорара российскому спортсмену. МакГрегор заявил после поражения, что ждёт реванша, сообщает РБК.
Комментарии4
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borhudarov 08 октября 2018 | 08:37
По попе отшлепает, или в угол поставит? А, компота не даст. Аксакалы. Ну что за бред вы несете, а?
eternity88 08 октября 2018 | 08:45
borhudarov: Ти штё, уасся?! Какой угол, мамой клянусь?!!! Как геройский генерал Золотов, поставит ... на плацу перед строем и устроит показательное шоу для всего личного состава!
vilingrad 08 октября 2018 | 08:39
Показушная строгость в рамках самой мирной религии на Земле.
peppertin 08 октября 2018 | 08:53
Точно, не даст ему бананы и посадит на пальму.