Начальник штаба индийской армии: Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США

Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США, заявил начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин после подписания контракта на закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Генерал добавил, что в дальнейшем Индия хотела бы закупить у России вертолёты Камова и другие вооружения.