Начальник штаба индийской армии: Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США
Индия проводит независимую политику, несмотря на угрозы санкций со стороны США, заявил начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин после подписания контракта на закупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Генерал добавил, что в дальнейшем Индия хотела бы закупить у России вертолёты Камова и другие вооружения.
Комментарии2
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alexsokoll 08 октября 2018 | 08:43
Всё больше стран кладёт болт на пиндосов.
Но ничего, есть шпроты, поленья и великий бандеростан!
Сало
Сало уронили!
andre_klimov 08 октября 2018 | 08:59
Индийцы собираются совершить тот же трюк, который они сделали с Т-90? В таком случае Штаты их ещё и поддержат :))