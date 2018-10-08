В болгарском городе Русе убита тележурналист Виктория Маринова
По данным местной прокуратур, тело 30-летней женщины нашли в парке. Перед смертью её изнасиловали и избили. Пропали также личные вещи, мобильный телефон, ключи от машины, очки и часть одежды. В прокуратуре говорят, что изучают все мотивы убийства, как личные, так и профессиональные.
Как отмечает издание «Телеграф», недавно Маринова выпустила ток-шоу «Детектор». Первый эпизод был посвящён расследованию предполагаемого мошенничества с деньгами Евросоюза.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 08 октября 2018 | 08:44
Болгарские братушки взяли пример со скрепоносной путляндии.
looking_deep_into 08 октября 2018 | 08:49
aleks50:
Убита журналистка, которая выпустила передачу о расследовании предполагаемого мошенничества с деньгами Евросоюза. Это Европа, друг.
xuato 08 октября 2018 | 08:47
Болгария оказалась такойже коррумпированой барыгами страной как и республики СНГ.