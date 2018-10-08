В болгарском городе Русе убита тележурналист Виктория Маринова

По данным местной прокуратур, тело 30-летней женщины нашли в парке. Перед смертью её изнасиловали и избили. Пропали также личные вещи, мобильный телефон, ключи от машины, очки и часть одежды. В прокуратуре говорят, что изучают все мотивы убийства, как личные, так и профессиональные.

Как отмечает издание «Телеграф», недавно Маринова выпустила ток-шоу «Детектор». Первый эпизод был посвящён расследованию предполагаемого мошенничества с деньгами Евросоюза.