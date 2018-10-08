ЕС: Ситуация с Олегом Сенцовым – это нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия
Ситуация с украинским режиссёром Олегом Сенцовым – это нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза. В ЕС надеются на то, что Сенцову будет предоставлено быстрое и надлежащее лечение, а также ожидают его немедленного освобождения.
6 октября Сенцов был вынужден прервать многомесячную голодовку из-за угрозы принудительного кормления. Украина просит допустить к Сенцову украинских врачей.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
maikl5301 08 октября 2018 | 08:38
Оказывается, следствие над террористами это уже нарушение международного права??
tprfrund001 08 октября 2018 | 08:53
> Украина просит допустить к Сенцову украинских врачей.
...чтобы успеть зафиксировать смерть героя до того, как он отожрётся до размеров Савченко.
kuzma36 08 октября 2018 | 08:53
А убийство более 10000 человек на Донбассе - это нормальное соблюдение прав человека, по мнению ЕС!
kara 08 октября 2018 | 08:55
да, в европе немного по другому-там террориста беженца порезавшего европейцев лечат за счет европейцев вместо того,что бы выслать.
fekoff 08 октября 2018 | 08:55
Держись, Олег.
blackshard77 08 октября 2018 | 09:18
fekoff: Крепись олек, Надюхой станешь. бугага)))
lion64__5 08 октября 2018 | 09:25
В гей-ропе нынче террористы в большом почете.