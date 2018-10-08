ЕС: Ситуация с Олегом Сенцовым – это нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия

Ситуация с украинским режиссёром Олегом Сенцовым – это нарушение международного права и элементарных стандартов правосудия. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза. В ЕС надеются на то, что Сенцову будет предоставлено быстрое и надлежащее лечение, а также ожидают его немедленного освобождения.

6 октября Сенцов был вынужден прервать многомесячную голодовку из-за угрозы принудительного кормления. Украина просит допустить к Сенцову украинских врачей.