В Санкт-Петербурге прошла акция, приуроченная ко ню рождения президента Путина
7 октября ему исполнилось 66 лет. Участники акции растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы» и зажгли файеры. По данным Медиа-зоны, задержаны 4 человека. Из них, как минимум, один не имеет отношения к акции.
Комментарии10
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serge_moro 08 октября 2018 | 08:28
Путинские шестерки отмечают две шестерки 66,которые стукнули по Путину 7 октября.
Ровно 66 лет назад родился в Ленинграде будущий майор КГБ, который превратился легко в бандитско-пьяной России в президента, затем в вора,убийцу ,вечного вруна,подонка и предателя своего многострадального народа.
Все элитные шестерки-миллиардеры и шестерки -мультимиллионеры отметили изящно и с размахом русских бандитов и воров 66- -летие своего лысо-ботоксного туза.Повесив на туза две шестерки , пресмыкающиеся шестерки рассчитывают ,что двухшестерочный туз будет более благосклонен к ним и поделится с ними 8 триллионами ,которые подарили тузу пенсионеры на его 66-летие. Ведь две шестерки выпадают у туза один раз в жизни и длятся они всего 1 год. За этот один год шестерки Путина сделают все,чтобы не разочаровать своего туза и быть ему полезным в борьбе по очищению великой нации от нищих и бомжей у себя на Родине. Шестерки Путина 20 лет начеку и ловят каждое слово ,которое исходит из уст 66-летнего туза. Тузу понравилось ,как наши разведчики потренировались на английских бездомных и шестерки туза приняли его слова ,как призыв и клич ,чтобы очищать нищее и бездомное население алексиром Новичок, разработанный путинскими учеными для борьбы с предателями ,подонками,нищими и бомжами .
Кремлевский Туз отметил 66-летие и показал всем своим шестеркам,как надо править 20 лет и жить ,как русский император 18 века и пугать весь мир своими грушниками с Новичками и ядерным потенциалом страны,которая превратилась в страну-изгой ,благодаря 66-летнему Тузу , любимца всех наших шестерок.
ivfn 08 октября 2018 | 08:34
ГЕРОЙ!!!
Вообще то за такие акции морду лица бьют,долго и больно пока не обкакаются ,а потом за то что обкакались
eternity88 08 октября 2018 | 08:42
ivfn: Да ну, герой тут, конечно, ты, холуй безымянный. Ведь требуется исключительное, беспримерное мужество, чтобы грозить, да даже не грозить, а по-шакальи подстрекать и не то что из-за спины, а из ниоткуда. ручонок не хватит, мордобоец шелудивый.
ivfn 08 октября 2018 | 08:48
eternity88:
Мужик ,ты что говна наелся с утра. Как тебя урода колбасит то.
То что они сделали ,это как на похоронах подойти к гробу и пукнуть. Где то так. И не хами придурок
sasass 08 октября 2018 | 08:37
С поздравлением от народа , кто интересно выступил и почему , интересно ,об этом ничего не пишут...
ivfn 08 октября 2018 | 08:52
sasass:
// интересно ,об этом ничего не пишут...//
Я вам секрет открою. Тайну. Т--ссс. Окромя ЭХА есть еще миллионы ,миллирда сайтов .
Натыркайте в поисковике
поздравления путину с днем рождения 2018
ivfn 08 октября 2018 | 08:56
sasass:
Кстати . Юрка --Хрипатый из нашей деревни Кузякино поздравил.
yralez 08 октября 2018 | 08:38
Да.....больше всех долголетию плешивого порадовалось ограбленное население.
Омоложению.
aleks50 Алексей Клубников 08 октября 2018 | 09:10
Фу на него.
alexandr400 08 октября 2018 | 09:22
И чего КО НЮ подарили что?Попону красную?