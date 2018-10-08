В Барселоне сегодня пройдут похороны Монсеррат Кабалье
Траурная церемония начнется, когда в Москве будет час дня. Всемирно известная оперная певица будет похоронена на кладбище Сан-Андреу, где погребены ее родители.
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Траурная церемония начнется, когда в Москве будет час дня. Всемирно известная оперная певица будет похоронена на кладбище Сан-Андреу, где погребены ее родители.
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