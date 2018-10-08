В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова
Ее тело было обнаружено в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью 30-летнюю женщину жестоко избили и изнасиловали. При этом источники AFP в полиции утверждают, что убийство может быть не связано с профессиональной деятельностью журналистки. Между тем, ведущая регионального телеканала Ти-ви-эн, по сообщениям местных СМИ, работала над темой, посвященной хищению средств из фондов ЕС.
Комментарии2
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alexey2119 08 октября 2018 | 07:53
Это ужасно, какой бы не был мотив! Жаль, что информация о Виктории столь мала. Я даже не знаю из какой она страны. Бедная женщина.
kara 08 октября 2018 | 07:55
а в Болгарии есть свой "Путин" на которого можно списывать убийства журналистов?
да, а вчера то у кого был день рождения?